Futbolista desata gran molestia antes del partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón

Robert Arias se refirió a una situación ocurrida antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón.

Una situación pocas veces vista se presentó antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Municipal Pérez Zeledón. ¿Qué pasó?

El guardameta generaleño Bryan Segura publicó una historia de Instagram en la que que dio a conocer que no actuaría este viernes en el partido ante la Liga.

“Saludos afición pezeteña, hoy estaré fuera de convocatoria por decisión técnica, no por ningún otro tema de lesión ni nada, para evitar malos entendidos. Saludos, un abrazo”, escribió Bryan Segura.

Esta es la publicación de Bryan Segura en Instagram. (Instagram Bryan Segura/Instagram Bryan Segura)

Una hora antes del partido, el gerente deportivo del club, quien ahora también se integró al cuerpo técnico del equipo generaleño, se refirió a esa situación.

“Decisión técnica, el profesor tiene 27 jugadores para escoger y para este partido no lo escogió. Para este partido decidió que estuviera fuera de lista y al jugador le pagan por entrenar”, manifestó Robert Arias en Columbia y Teletica Radio.

Adelantó que la otra semana se sentarán a hablar con el guardameta, porque esto no se puede pasar por alto.

“No nos gusta la publicación (...). Nos genera molestia, pero no nos incomoda, porque venimos a pelear con los 21 o 22 que el profe escogió y que él cree que son los idóneos.

”Incomoda porque es nuestro capitán y nos necesitamos todos unidos y a él lo hemos apoyado cuando ha jugado. El lunes veremos qué pasa con ese tema, ahorita apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores que van a enfrentar este partido”, destacó Robert Arias.

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