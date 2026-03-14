Puro Deporte

Futbolista desata gran molestia antes del partido Alajuelense vs. Pérez Zeledón

Un jugador generó toda una polémica en las horas previas al encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Robert Arias se refirió a una situación ocurrida antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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