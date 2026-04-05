Puro Deporte

Futbolista Derrikson Quirós publica mensaje desgarrador: ‘Perder un hermano es una de las cosas más dolorosas’

El legionario costarricense Derrikson Quirós sufre desde Guatemala por la muerte de un ser querido

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Por Fanny Tayver Marín
Derrikson Quirós juega en el Xelajú de Guatemala.
Derrikson Quirós tiene el corazón roto al perder a un ser querido. (Derrikson Quirós/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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