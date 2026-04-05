Futbolista Derrikson Quirós publica mensaje desgarrador: ‘Perder un hermano es una de las cosas más dolorosas’

Derrikson Quirós tiene el corazón roto al perder a un ser querido.

El futbolista costarricense Derrikson Quirós está de luto, según anunció él mismo en sus redes sociales, al publicar un mensaje desgarrador.

Desde Guatemala, el jugador contó que amaneció con una de esas noticias que nunca nadie quiere recibir.

“En estos momentos no tengo palabras para expresar todo lo que siento el despertar y darme cuenta de esta noticia. El perder un hermano es una de las cosas más dolorosas en esta vida, más cuando ni tan siquiera estás cerca de él.

”Vas a hacer mucha falta, mi rey. Cómo quise poder llevarte los tacos que me habías pedido, pero quedarán guardados para siempre aunque ya no estés aquí, vivirás siempre en mi corazón. Gracias por cada momento que compartimos, descansa en paz. Te amo, hermanito”, escribió Derrikson Quirós en su cuenta de Instagram.

De inmediato, al jugador tico que milita en el Xelajú de Guatemala empezaron a darle mensajes de condolencias, como estos: “Un abrazo solidario”, le escribió el periodista Maynor Solano.

“Ánimo, a ganar por él”, apuntó la cuenta de Planeta Chivo; Víctor Damián anotó: “Fuerza en estos momentos difíciles”; mientras que Anthony Durán le dijo: “Lo siento mucho”.