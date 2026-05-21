Futbolista Derrickson Quirós sigue sin poder salir del país y queda fuera de su club en el extranjero

Derrickson Quirós colgó un comunicado en sus redes sociales, despidiéndose de la afición del Xelajú de Guatemala.

“Lamentablemente, no he podido resolver mi situación personal para salir de Costa Rica y reincorporarme al equipo como estaba previsto. Me voy muy dolido, ya que tenía grandes deseos de seguir defendiendo estos colores”, apuntó Derrikson Quirós en ese pronunciamiento.

Dijo sentirse muy agradecido con todos por el apoyo que le han brindado durante este tiempo.

“Mi representante ya está trabajando en un acuerdo de finiquito con el club, con la esperanza de vincularme próximamente a algún equipo del fútbol de Costa Rica y volver a hacer lo que más amo: jugar al fútbol”, indicó.

El jugador tico que militaba en el Xelajú finalizó así su mensaje: “Una vez más, ofrezco mis disculpas y mi más sincero agradecimiento”.

Durante los últimos meses, Derrikson Quirós ha sido noticia en Guatemala y en Costa Rica. Es el futbolista que entregó un anillo de compromiso en la cancha y unas horas después dio a conocer que todo se cancelaba.

Luego de eso, surgió otro inconveniente, que él mismo dio a conocer, pues llegó a territorio nacional el 7 de abril por una situación familiar y se suponía que regresaba a suelo chapín cinco días después. Sin embargo, ya no pudo salir del país.

“Hace cuatro años mantuve una relación con una joven. Después de eso, no volví a tener contacto con ella. Meses más tarde, la joven inició una relación sentimental con mi tío. Lamentablemente, hace unos meses mi tío fue detenido y quedó privado de libertad. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, la joven aseguró que yo era el padre de un menor”, indicó el futbolista a inicios de mayo.

En ese momento, él mismo indicó que trabajaba para reunir el monto que debe saldar por pensión alimentaria, ya que recibió una notificación recientemente.

“Deseo desmentir que mi situación esté relacionada con actividades nocturnas o conductas que atenten contra mi carrera profesional. Mi compromiso con el fútbol y con el Club Xelajú sigue siendo absoluto”, publicó el 4 de mayo.

Pero Derrickson Quirós todavía no logra resolver sus problemas ni salir del país, por lo que su historia con Xelajú concluyó y lo único que queda pendiente es el finiquito del contrato.