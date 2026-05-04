Novela de Derrickson Quirós se complica: no puede volver a su club y pide prueba de paternidad por increíble razón

La novela que vive Derrickson Quirós, futbolista tico que, según su propia versión, todavía es parte del Xelajú de Guatemala, parece no tener final. El jugador salió desde el 7 de abril de territorio guatemalteco y debía volver el 12 de ese mismo mes al plantel; sin embargo, casi un mes después aún no regresa al equipo y el panorama es complicado.

Quirós publicó un comunicado de prensa en sus redes sociales este lunes 4 de mayo, donde aclaró lo que vive y explicó las razones por las que no ha podido regresar a Guatemala para jugar con Xelajú.

El futbolista indicó que todo se debe a un problema personal que enfrenta.

“Hace cuatro años mantuve una relación con una joven. Después de eso, no volví a tener contacto con ella. Meses más tarde, la joven inició una relación sentimental con mi tío. Lamentablemente, hace unos meses mi tío fue detenido y quedó privado de libertad. Fue entonces cuando, para mi sorpresa, la joven aseguró que yo era el padre de un menor”, relató.

Ante esto, Quirós afirmó que se encuentra a la espera de una prueba de paternidad para aclarar la situación.

Por otra parte, Derrickson explicó que también trabaja para reunir el monto que debe saldar por pensión alimentaria, ya que recibió una notificación recientemente.

“Deseo desmentir que mi situación esté relacionada con actividades nocturnas o conductas que atenten contra mi carrera profesional. Mi compromiso con el fútbol y con el Club Xelajú sigue siendo absoluto”, publicó.

Este fue el comunicado que subió Derrickson Quirós sobre su situación. (Derrickson Quir/Derrickson Quirós)

El comunicado de Derrickson Quirós fue difundido este lunes a las 2 p. m. en el Instagram oficial del futbolista, pero de parte del club guatemalteco todavía no hay un pronunciamento oficial.

La situación extrafutbolística de Quirós ha sido pública desde que se informó que el jugador se había comprometido con su expareja durante un juego de su club; sin embargo, tres días después puso fin a esa relación. En este caso, se trata de una mujer diferente de la cual afirma que le está pidiendo la pensión.