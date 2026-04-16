Derrickson Quirós, legionario costarricense: ‘No he podido regresar a Guatemala por pensión alimenticia’

Derrikson Quirós, futbolista costarricense que milita en el equipo guatemalteco Xelajú, vive una nueva polémica, ahora directamente con la institución, debido a que no se ha reportado a entrenar con el club luego de recibir un permiso para viajar a Costa Rica.

En Guatemala se especuló que Quirós vino al país y no quiere regresar al fútbol chapín; sin embargo, este miércoles el jugador aclaró, por medio de un comunicado de prensa, que no es así y explicó la verdadera razón que lo mantiene en Costa Rica.

“No he podido regresar a Guatemala debido a un impedimento de salida relacionado con un proceso de pensión alimenticia. Estoy trabajando de manera responsable para resolver esta situación lo más pronto posible”, dijo el jugador.

“Desmiento que mi ausencia se deba a cualquier otra circunstancia extrafutbolística. Mi único deseo es incorporarme cuanto antes al equipo y aportar en la cancha con el compromiso y profesionalismo que siempre me han caracterizado”, agregó.

Este fue el comunicado de Derrikson Quirós en sus redes sociales. (Derrikson Quirós/Derrikson Quirós)

Esta situación se suma a las que ya ha vivido el nacional, quien recientemente fue noticia por un compromiso matrimonial que realizó durante un juego de su club, pero que se rompió pocos días después con su expareja.

“Me siento emocionalmente bien; creo que lo supe manejar y fue algo que, más bien, me impulsó a seguir avanzando en mi futuro. Estoy joven y Dios todo lo hace por algo”, manifestó Derrikson Quirós el pasado 5 de abril.