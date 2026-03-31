Futbolista de Primera División anuncia retiro por un problema de salud

Cada vez que entró a la cancha lo dio todo. Ahí disfrutó al máximo hacer goles y ayudar a cada uno de los equipos con los que jugó, pero Giovanni Clunie anunció su retiro después de que empezó a presentar un problema de salud.

El futbolista que formaba parte de Guadalupe tomó la decisión de colgar los tacos para enfocarse en el tratamiento que está recibiendo y ahora se dedicará a otra cosa.

“Gracias Dios por la oportunidad de cumplir el sueño de niño. Hoy cierro una etapa muy linda en mi vida, la cual me hizo aprender mucho y me dio mucho. Una situación de salud por la cual me encuentro en tratamiento, me separa de la canchas, sabiendo que al final el propósito de Dios es perfecto y esto que me pasó es bajo un plan perfecto”, escribió Giovanni Clunie en su cuenta de Instagram.

En esa red social también anotó que agradece a todos los clubes en los que jugó a lo largo de estos 14 años de carrera, así como a todos sus compañeros.

“Ahora comienzo una nueva etapa en mi vida y sé que con la ayuda de Dios y su presencia estaré muy bien al lado de mi familia”, señaló Giovanni Clunie.