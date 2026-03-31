Puro Deporte

Futbolista de Primera División anuncia retiro por un problema de salud

A través de sus redes sociales, el jugador contó la decisión que tomó

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Por Fanny Tayver Marín
Giovanni Clunie anotó un golazo para Guadalupe en la final ante Jicaral. Foto: Facebook Guadalupe FC, archivo.
Guadalupe fue el último equipo de Giovanni Clunie. (Prensa Guadalupe)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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