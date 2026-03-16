Puro Deporte

El descenso al rojo vivo: Guadalupe recorta distancia y San Carlos se complica

Guadalupe sigue vivo en la lucha por no descender, mientras San Carlos cede terreno

EscucharEscuchar
Por Steven Torres
Guadalupe FC vs San Carlos
Gian Mauro Morera (izquierda) luchando por el balón con Gerardo Castillo (derecha) en la derrota de Guadalupe 3-4 ante San Carlos por la Fecha 7. Foto: prensa SC. ( Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
San CarlosGuadalupeSportingPérez ZeledónFútbolUnafut
Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.