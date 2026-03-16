El descenso al rojo vivo: Guadalupe recorta distancia y San Carlos se complica

Gian Mauro Morera (izquierda) luchando por el balón con Gerardo Castillo (derecha) en la derrota de Guadalupe 3-4 ante San Carlos por la Fecha 7. Foto: prensa SC.

Tras la dramática victoria de Guadalupe 2-1 ante Puntarenas y la derrota de San Carlos frente a Sporting en el último suspiro, la lucha por la permanencia se agudiza a falta de seis jornadas para que concluya el Clausura 2026.

La escuadra guadalupana inició la fecha 12 con una desventaja de 11 unidades respecto a los “Toros del Norte”; no obstante, con este triunfo redujeron la brecha a solo ocho puntos, manteniendo intacta la ilusión de conservar la categoría.

Por su parte, el conjunto sancarleño sufrió un castigo doble: además de comprometer su situación en la tabla acumulada, desperdició la oportunidad de afianzarse en la zona de clasificación. La derrota los deja vulnerables en ambos frentes del certamen.

Asimismo, el Municipal Pérez Zeledón, a pesar de mantener una ventaja de 10 unidades sobre el conjunto guadalupano, atraviesa un panorama sombrío. Los “Guerreros del Sur” no logran sumar de a tres desde la fecha inaugural y enfrentan una crisis interna bajo la gestión de Javier “Chuleta” Orozco.

Para la jornada 13, Guadalupe encarará un desafío mayúsculo al recibir a un Sporting inspirado que busca a las semifinales por primera vez en su trayectoria.

En contraparte, San Carlos afrontará una prueba de fuego a ser la local frente al Deportivo Saprissa. Por su parte, el Municipal Pérez Zeledón tendrá una tarea complejas, pues deberá recibir en su reducto al actual líder del campeonato Cartaginés.

Este es el calendario restante de Guadalupe:

Fecha 13: Guadalupe vs. Sporting.

Fecha 14: Alajuelense vs. Guadalupe.

Fecha 15: San Carlos vs. Guadalupe.

Fecha 16 Guadalupe vs. Pérez Zeledón.

Fecha 17: Saprissa vs. Guadalupe.

Fecha 18: Guadalupe vs. Cartaginés.

Calendario restante de San Carlos:

Fecha 13: San Carlos vs. Saprissa.

Fecha 14: Liberia vs. San Carlos.

Fecha 15: San Carlos vs. Guadalupe.

Fecha 16 Herediano vs. San Carlos.

Fecha 17: Cartaginés vs. San Carlos.

Fecha 18: San Carlos vs. Pérez Zeledón.

Calendario restante de Pérez Zeledón: