Fútbol

¡Qué dramatismo! Guadalupe no se rinde y mantiene una vela prendida al triunfar contra Puntarenas

Guadalupe logró ganarle a Puntarenas y se pone a ocho puntos de San Carlos en la clasificación general

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Por Esteban Valverde
Joao Maleck y Guadalupe FC volvieron a ganar tras 56 días sin hacerlo.
Guadalupe FC consiguió ganar luego de 56 días, Joao Malek fue una de las figuras; aquí enfrenta a Randy Taylor. ( prensa GFC./prensa GFC.)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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