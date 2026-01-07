Futbolista de Centroamérica fue fichada por el Atlético de Madrid

Priscilla Chinchilla firmó con el Atlético de Madrid y reforzará el ataque colchonero en la Primera División Femenina de España.

El Atlético de Madrid confirmó la incorporación de la futbolista costarricense Priscilla Chinchilla a su equipo femenino. La delantera firmó contrato con el club hasta junio de 2027, tras pasar exitosamente las pruebas médicas en la capital española.

Chinchilla, de 24 años, llega al fútbol español luego de su experiencia más reciente en el Zenit de Rusia, donde jugó durante 2023. Previamente militó en el Glasgow City de Escocia, Pachuca de México y regresó a Europa para unirse al equipo ruso.

Priscilla Chinchilla firmó con el Atlético de Madrid (Sitio web del Atlético de Madrid. /Sitio web del Atlético de Madrid.)

Según informó el club, la costarricense se sumará de inmediato al plantel dirigido por Beni Rubido, quien anteriormente dirigió la Selección Nacional femenina de Costa Rica y conoce bien el perfil de la jugadora.

Actualmente, el Atlético de Madrid se ubica en la cuarta posición de la Primera División Femenina de España, con 26 puntos en 14 jornadas. El líder de la tabla es el Barcelona, con 39 unidades, seguido del Real Madrid, que acumula 32 puntos.

La llegada de Chinchilla refuerza el ataque del conjunto Colchonero y coincide con un año clave para la Selección Femenina de Costa Rica, que disputará las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2027. La delantera compartirá ofensiva con María Paula Salas, otra figura destacada del combinado patrio.

Costa Rica continúa sumando presencia en la Liga Femenina de España, donde ya han jugado futbolistas como Katherine Alvarado y Daniela Cruz en el Espanyol de Barcelona, y la guardameta Noelia Bermúdez en el Levante.