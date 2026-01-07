Puro Deporte

Futbolista de Centroamérica fue fichada por el Atlético de Madrid

Una futbolista de Centroamérica dio un gran salto en su carrera al ser fichada por el Atlético de Madrid. Descubra quién es y cómo llegó hasta España

Por Esteban Valverde y Silvia Ureña Corrales
Priscilla Chinchilla firmó con el Atlético de Madrid y reforzará el ataque colchonero en la Primera División Femenina de España. (SANKA VIDANAGAMA/AFP)







