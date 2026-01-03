Atlético de Madrid anuncia contratación de futbolista de Costa Rica

Priscila Chinchilla es indiscutible en la Selección de Costa Rica.

El Atlético de Madrid anunció la llegada de la jugadora costarricense Priscilla Chinchilla a su primer equipo femenino, esto luego del paso de la tica por el Zenit de Rusia.

El contrato de Chinchilla con el cuadro Colchonero será hasta junio 2027.

Priscilla jugó en el Glasgow City de Escocia, luego regresó a América para actuar en el Pachuca de México y posteriormente volvió a Europa, donde estuvo en el Zenit para ahora llegar a España.

Según informó el Atlético, antes de la firma la jugadora hizo pruebas médicas, las cuales pasó sin ningún inconveniente.

En La Liga Femenina, Costa Rica ya ha tenido otras representantes como Katherine Alvarado en el Espanyol de Barcelona, Daniela Cruz en ese mismo club, además de la arquera Noelia Bermúdez, quien defendió la camisa del Levante.