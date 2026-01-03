Fútbol

Atlético de Madrid anuncia contratación de futbolista de Costa Rica

El equipo español Atlético de Madrid apostó por llevar goles de Costa Rica a su nómina

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Priscila Chinchilla le dio mucha más movilidad a la Selección Femenina de Costa Rica contra Canadá. Estos dos equipos se volverán a encontrar en cuartos de final de la Copa Oro.
Priscila Chinchilla es indiscutible en la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.