Futbolista de Cartaginés pierde hasta el pasaporte, pide ayuda en redes y el final lo deja sorprendido

Juan Carlos Gaete (13) encontró la solución a un problema a través de las redes sociales.

Juan Carlos Gaete no podía creer lo que le pasó y después de un susto y una preocupación, el desenlace de esta historia le dejó una muy grata impresión sobre Costa Rica.

El futbolista chileno que llegó este año al Club Sport Cartaginés se le extravió un bolso con pertenencias importantes, incluido su pasaporte.

Por supuesto que eso es un dolor de cabeza, máxime cuando se está en otro país, pero el jugador pensó que las redes sociales podían ser un mecanismo efectivo para recuperar lo que extravió.

Juan Carlos Gaete publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que mostró una imagen de un bolso estilo mariconera, similar, pero no idéntica a la que perdió.

“Si me pudieran ayudar, se me perdió una cosmetiquera parecida a esta en el Maxi Palí, que está al costado del PriceSmart. Tengo documentos y pasaporte, si alguien la encontró me puede contactar, por favor”, escribió el futbolista, indicando que se encontraba en Cartago.

Unas horas después, él mismo dio a conocer las novedades con respecto a esta historia. Y lo hizo a través de la misma vía, en su cuenta de Instagram.

“Muchas gracias a todas las personas que compartieron y que ayudaron, ya lo encontré”, apuntó Juan Carlos Gaete.

Lo que pasó antes...

Este fue el mensaje con el que Juan Carlos Gaete pidió ayuda en Instagram. (Instagram Juan Carlos Gaete/Instagram Juan Carlos Gaete)

Y lo que pasó después