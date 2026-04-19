Puro Deporte

Futbolista de Cartaginés pierde hasta el pasaporte, pide ayuda en redes y el final lo deja sorprendido

El jugador chileno Juan Carlos Gaete no podía creer lo que le pasó cuando se percató de que le hacía falta el bolso donde lo tenía todo

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Por Fanny Tayver Marín
Cartaginés vs. Alajuelense
Juan Carlos Gaete (13) encontró la solución a un problema a través de las redes sociales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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