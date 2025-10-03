Futbolista de Alajuelense tiene un mensaje para Cartaginés

Así lucía el Estadio 'Chelato' Uclés tres horas y media antes del partido entre Olimpia y Cartaginés, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- Se acerca la hora de la verdad para el Club Sport Cartaginés, que este jueves 2 de octubre, a partir de las 8:15 p. m. visita a Olimpia, en el Estadio “Chelato” Uclés, el mismo escenario en el que Liga Deportiva Alajuelense eliminó a Motagua el martes anterior.

Antes de marcharse de Honduras y de integrarse al microciclo de la Selección de Costa Rica, Guillermo Villalobos habló de la importancia de lo hecho por la Liga, con ese enorme triunfo en una serie que a los rojinegros se les complicó desde el minuto 15 del partido de ida, pero que la sacaron adelante.

“Es un objetivo claro que tenemos que luchar por los dos campeonatos. Yo creo que nosotros siempre le hemos dado importancia a este torneo, también estamos clasificados ya a la Concachampions del otro año que es importante y bueno, también espero que a Cartaginés le vaya bien.

”Somos Costa Rica y les deseo mucha suerte. Ya tenemos un equipo costarricense ahí que es importante y ojalá ellos lo hagan. Nosotros también tenemos que pensar en la liga nacional”, comentó Guillermo Villalobos.

Cartaginés llega con un marcador en contra de 2-1. Para avanzar, los brumosos tendrían que ganarle a Olimpia por dos goles de diferencia. Si el partido en tiempo regular termina con una victoria de 1-2 a favor de los brumosos, la serie se extendería a tiempos extra.

Y desde el bando de Alajuelense, Guillermo Villalobos les dice a los blanquiazules que crean en ellos, como lo hizo la Liga hasta el final.

“Nosotros sacamos nuestro coraje, veníamos con muchas cosas en contra, pasaron situaciones adversas, como en el partido allá, que quedamos con un hombre menos y todo. Se nos lesionaron compañeros importantes.

”Como el caso de Celso Borges, que no hay que ocultar que es una pieza importante para nosotros y al final de cuentas, los que el profe eligió lo intentamos hacer de la mejor manera”, citó el jugador de Alajuelense.

Agregó que empezaron con el resultado en contra, pero que la Liga sacó la garra, el coraje y la unión de grupo.

“Solo así se sacan las victorias y nos sabe riquísimo ganar aquí (en Honduras) y hay que pensar en lo que se nos viene. Yo veía hacia la banca y todos estaban gritando, apoyando, esto es de todos y muy feliz porque se nos dio”, añadió Guillermo Villalobos.

La Liga hizo sus deberes y avanzó a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. Con eso, también se clasificó para jugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

Este jueves es el turno de Cartaginés, el equipo de Andrés Carevic que tiene la fe de una noche mágica en Tegucigalpa.

