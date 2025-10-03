Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense tiene un mensaje para Cartaginés

Liga Deportiva Alajuelense hizo su faena el martes pasado contra Motagua; esta noche Cartaginés buscará lo mismo ante Olimpia

Por Fanny Tayver Marín
Así lucía el Estadio 'Chelato' Uclés tres horas y media antes del partido entre Olimpia y Cartaginés, en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Así lucía el Estadio 'Chelato' Uclés tres horas y media antes del partido entre Olimpia y Cartaginés, en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

