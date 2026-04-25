Futbolista de Alajuelense se desmarca de una polémica que llevaba tintes de otro escándalo

En el camerino de Liga Deportiva Alajuelense hay jugadores muy liguistas y uno de ellos es Guillermo Villalobos.

Guillermo Villalobos posiblemente a partir de ahora tenga mucho más cuidado cuando entra a redes sociales. Aunque no es tanto de postear, el defensor de Liga Deportiva Alajuelense sí revisa las redes de vez en cuando.

El jugador empezó a levantar un polvorín con un “me gusta” en un video que publicó TD Más con un corto de Josué Quesada, con este encabezado: “Nadie está por encima de La Liga ¡Nadie!”.

Pero en dicho video, el periodista emitió una opinión sobre Alajuelense, lanzando una crítica hacia Óscar “Macho” Ramírez.

Dicho “like” por parte de un integrante del plantel dirigido por Óscar Ramírez dio para que unos cuantos pensaran mal de manera automática.

Al percatarse de lo ocurrido y escuchar el contenido del video, él mismo contactó a las personas que se pronunciaron al respecto y hasta los autorizó para que se diera a conocer el mensaje privado que les envió.

Por ejemplo, al creador de contenido Johan Guerra, identificado en X (antes Twitter) como Tuca y con el usuario @JBoban17, el futbolista de la Liga le escribió: “Quiero aclarar de una vez que fue un dedazo y jamás le faltaría el respeto a una leyenda como él, si tengo algo claro son los valores de este club”.

Esto es importante, con permiso de Guillermo Villalobos hace unos minutos estuvimos conversando sobre esta situación.

Esto es de carácter informativo.

¡EN ALAJUELENSE SE PRIORIZA EL APOYO A ÓSCAR RAMÍREZ! https://t.co/eQWCWuD3x6 pic.twitter.com/CYLi4fhBE1 — 𝓣𝓾𝓬𝓪 (@JBoban17) April 23, 2026

El generador de contenido le respondió a Guillermo Villalobos que sabía que no era normal ese “like”.

Y ante eso, el jugador de Alajuelense replicó: “A una leyenda y persona tan buena como él jamás se le haría una cama. Si las cosas no han salido es por culpa de nosotros”.

¿Y qué decía el video de Josué Quesada? En el corto que compartió TD Más, con el encabezado: “Nadie está por encima de La Liga ¡Nadie!”, el periodista fue tajante.

“¿Cómo el liguismo deprecia tanto su propio club? ¿Cómo el liguismo pone gente por encima de la institución, nadie por encima de la Liga, nadie, ni don Alejandro Morera Soto.

”Nadie está por encima de la institución. Claro, yo los entiendo, ante una crisis de años, una ausencia de felicidad de años, llega alguien y les da tres títulos y por supuesto que lo quieren canonizar”, citó Josué Quesada.

Después de eso, el periodista pronunció que la Liga va a volver a ganar sin el “Macho” algún día.

“Lo que está haciendo el ‘Macho’ es en dimensión tan malo como lo bueno que hizo en diciembre, porque perdón, pasaste de lo brillante y lo sublime, a lo ridículo y lo penoso, no clasificar”, comentó.

Alajuelense venció a Puntarenas la noche del jueves por 5-2 en el Estadio Alejandro Morera Soto y para avanzar a las semifinales del Torneo de Clausura 2026 solo le queda una fórmula que involucra ganarle a Liberia en la pampa y que Cartaginés pierda contra Guadalupe.

Nadie está por encima de La Liga ¡Nadie! pic.twitter.com/z6P4kM4EBW — TD Más (@tdmascrc) April 23, 2026

Y en el caso de Guillermo Villalobos, el comodín que en Alajuelense juega como central, lateral y hasta contención se lesionó en el clásico del 19 de abril.

Ahí sufrió una ruptura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y el club estima que volverá a las canchas dentro de nueve meses, tiempo estimado y sujeto a evolución.

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