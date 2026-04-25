Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense se desmarca de una polémica que llevaba tintes de otro escándalo

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense aclaró muy rápido lo sucedido para frenar las especulaciones

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Por Fanny Tayver Marín
En Liga Deportiva Alajuelense respondieron de una manera impensada.
En el camerino de Liga Deportiva Alajuelense hay jugadores muy liguistas y uno de ellos es Guillermo Villalobos. (Prensa Alajuelense/Fotografía)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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