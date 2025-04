Futbolista de Alajuelense sabe la solución para quitarse las críticas de encima

Carlos Martínez se convierte en el más interesado de volver a ser quien era cuando llegó a Liga Deportiva Alajuelense. El lateral derecho no necesita que nadie se lo diga, porque es el primero en reconocer que cuando la afición rojinegra lo ha criticado, ha sido con justa razón.

En lo que va del Torneo de Clausura 2025, contabiliza 746 minutos, distribuidos en once juegos, de los cuales, en nueve fue titular. Y de cara a la recta final del torneo, sabe muy bien que Alexandre Guimaraes necesita la mejor versión de todos.

Carlos Martínez brindó unas declaraciones a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del triunfo de la Liga contra Pérez Zeledón en San Isidro de El General (1-2). Ahí indicó que la constancia es lo que marca la diferencia entre muchos jugadores.

Porque quizás algunos obtienen nota 9 en un partido y luego su rendimiento amerita una calificación de 5, por citar un ejemplo. Cuando eso pasa, afecta.

“Creo que sí tengo que mejorar un poco la constancia. He tenido partidos muy buenos, así como he tenido partidos muy irregulares. Entonces, individualmente, creo que eso sí ha afectado un poco más con la competencia que estamos teniendo, no solo con Fernando Piñar, que es un jugadorazo; sino que por ahí también puede jugar Aarón Salazar y Guillermo Villalobos”, detalló Carlos Martínez en Columbia.

Liga Deportiva Alajuelense necesita la mejor versión de todos sus jugadores ante el desafío de ir en busca del liderato del Torneo de Clausura 2025.

Añadió que la planilla con la que cuenta Alajuelense es bastante profunda y la tarea de todos es ser constantes, aparte de eficientes en el plano individual.

“Soy consciente de que de que puedo dar muchísimo, muchísimo más. Soy consciente de que las críticas han llegado por un rendimiento, por decirlo así, malo; un rendimiento que no ha llenado los ojos de no solo de la afición, sino directiva, y muchas veces los entrenadores que no me han puesto.

”Soy consciente de que con lo que fui al Mundial, que estuve en la Selección y que estuve afuera, la gente espera mucho de mí. Entonces sí, todo eso genera una presión buena, bonita, porque sé que la gente espera bastante de mí. Tengo que dar aún muchísimo más que muchos otros”, reconoció Carlos Martínez.

A la vez, se mostró esperanzado, porque considera que ha logrado levantar un poco el rendimiento en este torneo.

“Sé que no solo individualmente, sino que grupalmente todos hemos quedado mucho en deuda desde hace muchos años con esta institución, así que bueno, a veces es frustrante. Tal vez al ver un poco el rendimiento levantarse y ver al equipo un poco mejor, pues a uno le hace levantarse un poco contento”, comentó.

Después de mostrar ese sentido de autocrítica en el plano individual, cree que la contundencia será lo que puede marcar la diferencia en los juegos que vienen.

“Muchas veces hemos perdonado algunos partidos en las primeras chances que tenemos y el partido se nos termina complicando bastante, a tal punto que lo terminamos empatando. No hemos perdido, pero hemos perdido muchos puntos también, y tenemos que continuar ganando, porque de a uno no nos alcanza”, aseveró.

Carlos Martínez cuenta con el respaldo total de Alexandre Guimaraes en Liga Deportiva Alajuelense.

Después del triunfo contra los Guerreros del Sur, Alajuelense regresa al Morera Soto. El domingo 6 de abril, el equipo rojinegro recibirá a Santos (6 p. m.); un duelo en el que los manudos quieren continuar en plan de cacería.

En cuanto a Alexandre Guimaraes, el lateral de la Liga apuntó que es un entrenador bastante experimentado, acompañado de éxito en muchos lugares y que es bastante reconocido en Costa Rica.

“Nosotros hemos trabajado bien con él. Desde que llegó hemos tenido una exigencia bastante diferente, el equipo siempre ha estado ahí compitiendo en finales. Lastimosamente, la última final nacional no se nos dio, pero con él seguiremos trabajando hasta que se nos dé”, concluyó.

Estos son los precios de las entradas para el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Santos.

