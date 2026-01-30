Futbolista de Alajuelense responde la pregunta que lo persigue desde hace un tiempo

Malcon Pilone se estrenó con Liga Deportiva Alajuelense al ingresar de cambio en el partido contra Guadalupe. El argentino sustituyó a Creichel Pérez.

Malcon Pilone llegó a Liga Deportiva Alajuelense y era imposible que ahí no le realizaran la pregunta que desde un momento determinado de su vida empezó a perseguirlo.

Ya está acostumbrado a que se la formulen y el martes pasado se la hizo el periodista Andrés González, de Teletica Radio, en el último juego de la Liga antes de entrar en esta pausa por las elecciones del 1.° de febrero.

La interrogante corresponde a lo que él mismo cataloga como una anécdota que hasta le da risa, y que tiene que ver son su nombre.

Si se busca en Google, o en sitios especializados en estadísticas y partidos de fútbol como Sofascore o Flashcore; o en el sitio Transfermarkt lo encontrará como Malcom, con una eme al final.

Lo mismo ocurre en la aplicación de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), pero los más curiosos posiblemente detectaron que en las alineaciones, algunas veces aparece escrito Malcon y otras Malcom.

Sin embargo, en sus redes sociales, él mismo escribe su nombre como Malcon.

¿Cómo es? ¿Cuál es la explicación? Debido a las circunstancias y a la respuesta que brindó el nuevo mediocampista de Alajuelense, posiblemente ambas opciones sean correctas.

“Todos me lo preguntan (ríe)... En realidad, mis papás me pusieron Malcon, con ene al final, toda la vida fue así; pero cuando llegué a una cierta edad, tenía que renovar el documento mío y el muchacho que me hizo la documentación lo puso con eme.

”Entonces, legalmente en el documento, en el pasaporte, quedó con eme. A mí me gusta con ene, pero legamente está puesto como eme”, manifestó el futbolista argentino.

Después de conocer eso, en la Liga decidieron escribir el nombre del jugador como a él le gusta y como lo utiliza en su perfil de Instagram, Facebook, X y TikTok.

Malcon Pilone se convirtió en el último refuerzo de Liga Deportiva Alajuelense en este mercado, cuya ventana cerrará el 3 de febrero.

Malcon Pilone ha jugado en territorio nacional desde 2020 y ya sentía que era hora de emprender otro desafío, como el que le plantea Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

El argentino de 28 años expresó que todo lo ocurrido con él en los últimos días lo tomó por sorpresa, en vista de que empezó el Torneo de Clausura 2026 con el Municipal Liberia, precisamente en un partido ante la Liga.

“Esto es algo que siempre anhelé, pero nunca imaginé que se fuera a dar tan rápido, así que estoy muy feliz de estar acá. Es una responsabilidad muy alta, porque la vara está muy alta; pero yo creo que con el equipo y el cuerpo técnico que hay se pueden volver a cumplir objetivos. Yo creo que esa es la idea”, manifestó Malcon Pilone.

También contó que cuando los capitanes de Alajuelense se enteraron de que él iba para la Liga, recibió mensajes de Celso Borges, Rónald Matarrita y Alexis Gamboa.

“Me escribieron, me dieron la bienvenida, me recibieron bien y eso a uno que viene llegando lo hace sentir bien. El técnico me dijo que ya me había visto jugar, que le gustaba cómo jugaba, que venga a competir para ganarme un puesto y eso es lo que vengo a hacer.

”Porque sé que hay muchos jugadores en mi posición que juegan muy bien y yo también vengo a aportar competencia; yo sé que para jugar tengo que estar en un gran nivel como lo están ellos”.

Desde que llegó a Costa Rica en 2020 siempre había vivido en Guanacaste y mudarse ahora resulta un cambio muy grande, pero confesó que es algo que ya quería.

“Lo necesitaba y espero adaptarme rápido para demostrarlo en la cancha. Yo quería dar el salto, tenía mucho tiempo en Liberia; sentía que ya lo había dado todo. Quería buscar nuevos rumbos y qué mejor que venir al último campeón, al equipo más grande, fue un gran paso y estoy muy feliz acá”, afirmó Malcon Pilone.

Además, lo entusiasma jugar la Copa de Campeones de Concacaf, torneo en el que la Liga entrará directo a los octavos de final, contra el vencedor del duelo en primera ronda entre Real España y LAFC.

“Sabemos que es una competencia de un gran nivel, nosotros tenemos que estar bien preparados para competir, porque la verdad que los equipos que hay ahí son muy fuertes y nosotros también podemos dar de qué hablar”, subrayó Pilone.

El martes pasado, el argentino jugó 22 minutos con Alajuelense y es posible que el martes 3 de febrero defienda los colores de la Liga ante Liberia, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo de Copa, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Después de eso, el campeón nacional recibirá a Herediano, en un juego pactado para el sábado 7 de febrero, en la casa rojinegra.

