Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense lanza promesa desde la sala de recuperación tras cirugía por lesión grave

Un jugador de Liga Deportiva Alajuelense acaba de someterse a una operación

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Por Fanny Tayver Marín
Clásico Alajuelense vs Saprissa por jornada 16 del Torneo de Clausura 2026
Guillermo Villalobos (4) volverá a jugar hasta 2027, luego de la lesión que sufrió en el último clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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