Futbolista de Alajuelense lanza promesa desde la sala de recuperación tras cirugía por lesión grave

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guillermo Villalobos (4) volverá a jugar hasta 2027, luego de la lesión que sufrió en el último clásico entre Liga Deportiva Alajuelense y Saprissa.

Después de que Malcon Pilone, Santiago van der Putten e Isaac Badilla pasaron por la sala de operaciones, llegó el turno de Guillermo Villalobos.

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense ingresó a sala de operaciones el lunes en la noche y ya se le practicó el procedimiento que requería, luego de que en el último clásico sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Desde que se produjo la lesión, el jugador hizo un trabajo especial. Antes de que el cirujano lo operara, Guillermo Villalobos fue junto a sus seres queridos a la Basílica de Los Ángeles, en Cartago, encomedándose a Dios.

Y llegó el día para cuando estaba programada la operación, que según indicó el propio futbolista en una historia en su cuenta de Instagram: “Gracias a Dios todo salió bien”.

Ahí aprovechó para enviarle un mensaje a todas las personas que de una u otra manera lo han apoyado en este momento difícil. Incluso, desde la sala de recuperación lanzó una promesa.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí. Volveré más fuerte”, afirmó Guillermo Villalobos.

De paso, le agradeció al cirujano, al doctor Erick Barrientos y a su equipo de trabajo, así como a los integrantes del área médica de la Liga que estuvieron ahí, en la sala de operaciones.

Ese es el primer paso para volver en el momento oportuno.

Alajuelense había indicado que su tiempo de recuperación será de aproximadamente nueve meses, de acuerdo a evolución.

En los primeros meses de 2026, la Liga se convirtió en un hospital, pero su defensa resultó una de las zonas más golpeadas. Y una de las áreas que tendrá que reforzar, debido a eso mismo.

Esta es la historia que Guillermo Villalobos colgó en su cuenta de Instagram. (Instagraam Guillermo Villalobos/Instagram)

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