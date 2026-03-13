Futbolista de Alajuelense da a conocer que fue operado tras sufrir grave lesión

Malcon Pilone y Liga Deportiva Alajuelense ya dieron un paso para su recuperación.

Abrumado porque una lesión grave es algo en lo que nadie piensa, pero esperanzado en recuperarse bien. Así se encuentra el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Malcon Pilone.

El argentino publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que compartió que su paso por el quirófano fue este jueves 12 marzo.

“Gracias a Dios todo salió bien, ahora solo queda enfocarme en una buena recuperación”, escribió Malcon Pilone, en una publicación en la que aparece junto a los médicos Erick Solano y Andrés Barquero.

El mediocampista se lesionó el sábado pasado, en el triunfo de Alajuelense ante San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde.

Fue su primer partido como titular con los rojinegros, pero estuvo muy poco tiempo en cancha.

Al verlo, quedó la impresión de que no puso bien la pierna en el césped y la rodilla se le torció.

Dos días después, Alajuelense entregó el parte médico: “Malcon Pilone presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior con compromiso meniscal y del ligamento colateral medial”.

La Liga también informó de que la cirugía se efectuaría esta misma semana, tal como ocurrió este jueves. Su tiempo de recuperación será de aproximadamente nueve meses.

