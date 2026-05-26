Futbolista de Alajuelense cuenta qué siente cuando un compañero cae en una situación de indisciplina

Cada quien es responsable de sus actos, pero la disciplina al final de cuentas incide en el rendimiento colectivo de un equipo de fútbol y en Liga Deportiva Alajuelense lo saben.

Santiago van der Putten respondió hace varios días qué siente cuando un compañero cae en una situación de indisciplina.

Cuando Wílmer López y el periodista Antonio Alfaro le formularon la consulta en el programa Camerino, en el canal de Youtube ElPato&Toño, no había pasado el nuevo incidente en el que se vieron inmiscuidos Alejandro Bran y Kenneth Vargas.

De igual modo, la respuesta del defensor se dio sin sospechar que unos días después, esos dos jugadores serían separados de Alajuelense.

“Es raro, porque yo sé que todo el mundo piensa diferente y uno cree que uno aprende en cabeza ajena, pero no, por muchas situaciones ajenas. Mucha gente aprende hasta que le pasa”, expresó Santiago van der Putten.

Añadió que él particularmente lo que intenta hacer es ayudar a al compañero, o al que sea, para que primero que nada, “que todo esté bien, que esté tranquilo, que se sienta acuerpado”.

“Todo el mundo comete errores y que al ser nosotros figuras públicas, futbolistas y ejemplos se magnifican las cosas por más grande que sea, o lo que sea y tenemos responsabilidades más grandes que otra persona. Eso lo entiendo, pero entonces mi reacción es intentar ayudar, o hacerles saber que estoy para lo que necesiten, o hablar”, señaló.

También busca la manera de aportar en lo que pueda para que una situación así no vuelva a pasar, o que la persona aprenda y crezca.

¿Los busca? “Sí, es que no se puede hacer peor y con los ejemplos claros de lo que ha pasado en el equipo en el último año, no hay que esconder nada. Y nadie aprende más que la generación de ahora, yo incluido, que somos muy pendientes a las redes.

”No voy a decir la humillación, pero el ruido que te hace es el mayor castigo que tiene alguien de joven ahora por las redes o lo que se dice, la exposición que se da”, recalcó.

Insistió en que su reacción muchas veces es de ayuda, porque cree que es lo único que puede hacer.

“No me corresponde a mí castigar, no me corresponde a mí enojarme, no me corresponde a mí, sino qué puedo hacer, qué puedo ayudar, qué puedo aportar para que no vuelva a suceder y sin duda alguna yo aprender del peligro ahora de las redes sociales, que todo el mundo se da cuenta de todo, de que todo se expone mucho más por la posición en la que estamos”, comentó.

Después de escuchar con atención a Santiago van der Putten, Wílmer López fue enfático en que lo más fácil en el fútbol es agarrar una mala fama; y para él, lo más difícil es quitársela.

“Por más que usted deje de hacer lo que hizo una o dos veces, en un año, usted puede durar nueve años haciéndolo todo bien, pero siempre la gente te va a sacar lo malo.

”Eso es parte de lo que tiene que saber el futbolista actual y con las redes sociales son muy expuestos, ya usted no puede confiarse de estar en un lugar, ahora ni con un amigo, porque cualquier te toma una foto, graba sin que usted se dé cuenta y te expone”, manifestó el ídolo de Alajuelense.

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