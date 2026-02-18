Futbolista de Alajuelense comparte novedades: ‘Mi cirugía fue un éxito’

Liga Deportiva Alajuelense salió a la cancha en el clásico femenino con un mensaje para Katherine Arroyo.

Katherine Arroyo prometió de nuevo que volverá más fuerte en su debido momento. Ella contó en su cuenta de Instagram que el martes 17 de febrero de 2026 marcó un día importante en su vida, pues la futbolista de Liga Deportiva Alajuelense pasó por el quirófano en el Hospital Metropolitano.

La jugadora que en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina se rompió el ligamento cruzado, afronta con valentía una lesión grave que ella misma dijo que la tendrá fuera de las canchas durante prácticamente un año.

Después de la cirugía, la futbolista de la Liga hizo una reflexión y dijo que ese momento le recuerda lo fuerte que puede ser el ser humano cuando la fe es más grande que el miedo.

“Hoy mi cirugía fue un éxito, y mi corazón está lleno de gratitud. Gracias a Dios por acompañarme en cada momento y por darme la tranquilidad que necesitaba para enfrentar este proceso”, destacó Katherine Arroyo.

En ese mensaje, la futbolista dijo que se siente profundamente agradecida con el cuerpo médico por su increíble trabajo, por su cuidado, su conocimiento y por tratarla con tanta humanidad.

“También a mi equipo e institución, gracias por no soltarme, por el respaldo y por hacerme sentir arropada en todo momento. Hoy no solo cierro un capítulo… hoy empiezo uno nuevo. Desde este instante comienzo a prepararme —con paciencia, disciplina y amor por lo que hago— para volver mejor que nunca”, manifestó.

Añadió que los procesos no son fáciles, pero que también sabe muy bien que cada paso la está construyendo para algo más grande.

“Esto es solo una pausa en el camino, no el final de la historia. Volveré más fuerte. Nos vemos pronto en la cancha”, aseguró la futbolista de Alajuelense.

