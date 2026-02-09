Futbolista convulsiona en pleno partido en el Maracaná y aterra a compañeros y rivales: vea el impactante momento

Alexandre Souza grabó un video desde el hospital, donde agradece a quienes se preocuparon por él.

El encuentro entre el Sampaio Corrêa y Flamengo por el Campeonato Carioca quedó marcado por un momento de extrema tensión que paralizó a los espectadores en el Maracaná.

Apenas transcurridos ocho minutos de juego, el futbolista Alexandre se desplomó repentinamente y comenzó a sufrir una convulsión en el césped, obligando la entrada inmediata de una ambulancia y la intervención de los servicios médicos.

En medio de la angustia, los jugadores de ambos equipos protagonizaron una imagen de solidaridad que dio la vuelta al mundo, utilizando sus camisetas para abanicar a su colega mientras recibía los primeros auxilios y también se hincaron para orar.

Tras ser trasladado de urgencia al Hospital Quinta D’or en São Cristóvão, el club emitió un comunicado oficial que trajo el alivio esperado: el jugador no presenta daños neurológicos ni lesiones cardiológicas.

Según el reporte médico, tanto la tomografía computarizada como el electrocardiograma arrojaron resultados normales, aunque Alexandre permanecerá internado bajo observación para garantizar su total estabilidad antes de ser dado de alta.

Desde el hospital, el propio futbolista rompió el silencio a través de sus redes sociales para agradecer la enorme ola de apoyo recibida.

“Solo quiero informarles que lo peor ya pasó. Estoy muy agradecido por los mensajes y las oraciones, especialmente por parte de la afición del Flamengo”, compartió el mediocampista, quien además calificó el suceso como un “milagro” tras ver las impactantes fotografías de sus compañeros y rivales unidos por su salud.

Con optimismo, Alexandre aseguró que su intención es volver pronto a las canchas, dejando atrás el episodio que, por fortuna, quedó solo en un gran susto.