Futbolista con historia en Alajuelense se casó y varios jugadores lo acompañaron: ¡Vea qué elegancia!

Manjrekar James encontró el amor en Costa Rica, durante su paso por Liga Deportiva Alajuelense.

Manfred Ugalde no fue el único jugador que dio el “sí acepto” este sábado 13 de junio. También lo hizo el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Manjrekar James.

El canadiense encontró el amor en su paso por la Liga y se casó con la costarricense Xime Martínez. Cuando se marchó de la institución rojinegra, el defensor fichó con Wellington Phoenix, de Nueva Zelanda.

Varios jugadores que fueron sus compañeros en el cuadro rojinegro lo acompañaron en un día tan importante.

Todos acudieron a la cita elegantemente vestidos, como Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.

También estuvo presente en el matrimonio el atacante Jonathan Moya, en compañía de su esposa, Joseline Valverde.

Manjrekar James ahora estará ligado para siempre con Costa Rica. (Instagram Joseline Valverde/Instagram)

Jonathan Moya y su esposa, Joseline Valverde, se tomaron una fotografía con los recién casados: Xime Martínez y Manjrekar James. (Instagram Jonathan Moya/Instagram Jonathan Moya)

Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos acompañaron a Manjrekar James en su matrimonio. (Instagram Santiago van der Putten/Instagram)

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