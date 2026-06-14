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Futbolista con historia en Alajuelense se casó y varios jugadores lo acompañaron: ¡Vea qué elegancia!

Varias caras relacionadas con Liga Deportiva Alajuelense muestran sus mejores galas en el matrimonio de un futbolista que encontró el amor en Costa Rica

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Por Fanny Tayver Marín
Manjrekar James encontró el amor en Costa Rica, durante su paso por Liga Deportiva Alajuelense.
Manjrekar James encontró el amor en Costa Rica, durante su paso por Liga Deportiva Alajuelense. (Instagram Joseline Valverde/Instagram)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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