Futbolista colombiano acusado de agredir a árbitro recibe una histórica sanción

El defensor colombiano Ferney Mosquera (der.) fue el capitán de Cariari Pococí durante el Torneo Clausura de la Liga de Ascenso.

El Tribunal Disciplinario de la Liga de Ascenso de la Federación Costarricense de Fútbol le impuso este miércoles 8 de abril una suspensión histórica al futbolista colombiano de Cariari Ferney Mosquera, acusado de agredir al árbitro en el partido del pasado domingo ante Fútbol Consultants (0-1).

El sudamericano fue sancionado con seis meses de suspensión por empujar desde atrás al árbitro central Kevin Ruiz, según se indicó en el acta. Además recibirá una multa económica de ₡150.000.

De acuerdo con el Tribunal Disciplinario de la Segunda División, la agresión de Mosquera no tiene ninguna acción de juego que la justifique.

Árbitro presentó el video de TD Más como prueba al denunciar una agresión

Además, señala que “el jugador dirige su atención hacia el árbitro, modifica su trayectoria, incrementa su velocidad y ejecuta un movimiento con su tren superior (tronco y brazos) orientado directamente a generar el contacto con Ruiz”, según se mencionó en un comunicado de prensa.

La versión del jugador

El zaguero colombiano, quien milita en el cuadro guapileño de la Segunda División, conversó con La Nación el martes 7 de abril e indicó que tenía la conciencia tranquila, aunque no la estaba pasando bien.

“Lo que ha generado revuelo es la jugada con el árbitro, donde yo salgo en velocidad a defender y chocamos, pero en el partido él tiene al línea 1, al línea 2 y al cuarto réferi, más el delegado, y en ningún momento se me llamó la atención por agresión o por querer chocar al árbitro”, expresó Mosquera.

El futbolista cafetero indicó que en ese momento no hubo tarjeta amarilla ni falta, y que no entiende por qué ahora todo cambió.

“No sé de dónde sacan que fue agresión, porque si hubiera agresión en el partido, para eso él tiene a sus compañeros, para apoyarse. Y esto claro que afecta; uno trata de ser fuerte, pero recibo llamadas de Colombia, de mi casa, veo mensajes racistas y lo que dice la gente. Esto afecta y es triste para uno”, comentó Mosquera.

Sin embargo, en la apliación de su informe el árbitro indicó que, al tener acceso al material audiovisual oficial del encuentro y tras su respectivo análisis, se percató de lo ocurrido.

“Se logra evidenciar de forma clara e inequívoca que el jugador #90, Ferney Mosquera, dirige su atención hacia mi persona... impactándome de manera deliberada, sin que exista ninguna acción de juego que justifique su conducta”, aseguró Kevin Ruiz.

El defensor Ferney Mosquera, de Cariari Pococí, aseguró a 'La Nación' que nunca agredió al árbitro Kevin Ruiz, en el partido ante Futbol Consultants, de la Liga de Ascenso. (Fotografía: Ascenso Total /La Nación)



