Puro Deporte

Futbolista colombiano acusado de agredir a árbitro recibe una histórica sanción

El defensor colombiano protagonizó una polémica jugada con el árbitro en el partido de Liga de Ascenso entre Cariari Pococí y Fútbol Consultants

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Por Juan Diego Villarreal, Esteban Valverde, y Fanny Tayver Marín
Ferney Mosquera Futbolista Colombiano Cariari Pococí Liga de Ascenso Seis meses de castigo por agresión Torneo Clausura 2026: Fotografía: Ascenso Total
El defensor colombiano Ferney Mosquera (der.) fue el capitán de Cariari Pococí durante el Torneo Clausura de la Liga de Ascenso. (Fotografía: Ascenso Total/La Nación)







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Ferney MosqueraLiga de AscsnsoCariari PococíSeis meses de sanción por agresión
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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