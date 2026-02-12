Puro Deporte

Futbolista alista su regreso con Alajuelense después de un calvario doloroso

Óscar Ramírez pronto podrá contar con un hombre que le da equilibrio en Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín
Alajuelesen se enfrento a Herediano por la jornada 6, Torneo de Clausura 2026.
En Liga Deportiva Alajuelense solo hay un jugador en recuperación en este momento: Rashir Parkins. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

