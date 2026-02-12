Futbolista alista su regreso con Alajuelense después de un calvario doloroso

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

En Liga Deportiva Alajuelense solo hay un jugador en recuperación en este momento: Rashir Parkins.

Uno de los futbolistas que cuentan con la confianza plena de Óscar “Macho” Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense alista su regreso.

Se trata del mediocampista Rashir Parkins, quien tenía un problema múltiple en la rodilla derecha que le generaba bastante dolor y que debía corregírsele.

Pese a eso, él jugó en los últimos partidos de la Liga en el semestre pasado, en la obtención del tricampeonato de la Copa Centroamericana de Concacaf y la estrella 31 de los rojinegros.

Después de que se le prácticó una cirugía en Navidad, su recuperación ha ido por buen camino y el futbolista está muy cerca de reintegrarse por completo a las prácticas.

“Ya está muy avanzado, prácticamente es la única baja que tenemos y yo calculo que en un par de semanas ya estará disponible para competencia”, expresó el gerente deportivo de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos Vela.

Esas declaraciones las emitió en el programa 120 Minutos de Monumental. Ahí dijo que la evolución marcha por muy buen camino, en vista de que Rashir Parkins ya se está integrando a algunos trabajos colectivos.

“Ya está participando, ya se pone los zapatos, sale a la cancha, hace los calentamientos y algunas tareas con el equipo y se estaría integrando a la dinámica del equipo al 100% después de este par de semanas”, destacó Carlos Vela.

Hace unos días, el propio Rashir Parkins contó en conversación con el periodista Gabriel Vargas en el programa “A fondo con”, transmitido por FUTV, que en un partido contra Puntarenas, que jugaron en casa, a finales de setiembre, apenas a los 50 segundos hubo una jugada en la que él quiso entrar y la rodilla se le hizo para atrás.

Después de eso seguía el juego ante Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf, pero después de ese encuentro ante el Puerto, él se levantó y no aguantaba la rodilla.

No sabían qué tenía y el equipo debía llegar al aeropuerto a eso del mediodía. Él viajó renqueando, con dudas y lo inyectaron para que jugara.

Rashir Parkins jugó aguantando dolor desde finales de setiembre pasado. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Se fue complicando y se vio lo de la operación como a principios de diciembre, porque ya me molestaba mucho, no me dejaba entrenar y ya me estaba jodiendo el ritmo”, relató Rashir Parkins.

Ahí se percató de que Óscar Ramírez de verdad que le tiene mucha confianza, porque al estar tan limitado, ni podía entrenar, solo jugaba por la molestia de la rodilla.

“Así me puso a jugar partidos importante, contra Motagua, Olimpia, todos y la verdad que muy agradecido por la confianza que él me ha dado”, citó.

Recordó que muchas veces, después de los partidos se iba renqueando, pero que llegaba a los juegos de la Copa Centroamericana y ahí sí debía hacer algo en los reconocimientos de cancha.

“Acuérdese que uno entrena el día antes y llegan las cámaras y me decían que tenía que entrenar, y me tocaba hacerme el fuerte para llegar el otro día, sin que se diera cuenta nadie”, relató.

Lo inyectaban para jugar y aseguró que al día siguiente le dolía todo, y que sí estaba muy limitado, porque en el partido como tal, no podía hacer un pase con la pierna derecha.

“Era complicado, pero gracias a mis compañeros que hicieron un gran esfuerzo, pudimos lograr todos los objetivos”, citó.

Fue el propio Rashir Parkins quien contó que fueron meses de dolor y calvario, con una lesión triple en la rodilla.

“Al principio eran tres lesiones, el cartílago, el menisco y el tendón rotuliano que se me había roto un poco. Casi se me va el cruzado, se lo aseguro. Entonces, empezamos con el tendón rotuliano y se me curó gracias a Dios y ya para el menisco y el cartílago era operación”, apuntó Rashir Parkins.

El dolor ya quedó atrás y en cuestión de días, el mediocampista estará disponible de nuevo en Alajuelense.

