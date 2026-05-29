Puro Deporte

Futbolista al que Alajuelense no le renovó el contrato ya tiene nuevo equipo

Un club de Primera División acaba de contratar a un jugador que fue dado de baja por Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense vs. PZ
Un jugador que se marchó de Liga Deportiva Alajuelense ya tiene nuevo club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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