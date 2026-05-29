Futbolista al que Alajuelense no le renovó el contrato ya tiene nuevo equipo

Un jugador que se marchó de Liga Deportiva Alajuelense ya tiene nuevo club.

Liga Deportiva Alajuelense no renovó el contrato de un futbolista que le llenaba el ojo a Óscar Ramírez, pero que en realidad tuvo poca participación con los rojinegros durante los primeros meses de 2026.

Se trata de José Alvarado, ese delantero que al “Macho” le agradaba cuando lo veía entrenarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuelense, con Sarchí.

Así fue como de la Liga de Ascenso, el atacante pasó a la Primera con Alajuelense, con un contrato de seis meses. Para el futbolista fue un sueño hecho realidad.

Además, ese paso efímero por la Liga le abrió una puerta para continuar en la máxima categoría. Después de que Alajuelense anunció que no seguiría en el equipo, al igual que Joel Campbell, el delantero duró pocos días en ser fichado.

José Alvarado jugará la temporada 2026-2027 con Pérez Zeledón. (Prensa Pérez Zeledón/Municipal Pérez Zeledón)

El Municipal Pérez Zeledón lo anunció este viernes 29 de mayo como su nueva adquisición.

Curiosamente, durante los primeros cuatro meses de 2026, José Alvarado marcó un gol con la Liga y se dio en un juego en el Estadio Alejandro Morera Soto contra Pérez Zeledón, que ahora es su nuevo club.

Él firmó un contrato con los generaleños por dos torneos cortos. Es decir, hasta mediados de 2027.

Además, se convirtió en el quinto refuerzo de los “Guerreros del Sur”, tras las llegadas de Marvin Angulo, Wilber Rentería, Kenneth González y José Pablo Córdoba.