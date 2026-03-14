El jugador que Óscar Ramírez descubrió en Sarchí se estrena en la red: vea el gol de José Alvarado

Liga Deportiva Alajuelense celebró con euforia la anotación de José Alvarado en el partido contra Pérez Zeledón.

Se acabó el primer tiempo en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón en el Estadio Alejandro Morera Soto y los rojinegros están ganando 1-0.

La anotación llegó en el minuto 10, después de un centro de Celso Borges. Se dio un error de Eduardo Pastrana, también se notó la concentración de Ángel Zaldívar que presionó en el área.

Pero la definición con potencia y de derecha fue de José Alvarado, ese hombre que atrapó la atención de Óscar Ramírez cuando jugaba en Sarchí, en la Liga de Ascenso.

José Alvarado respondió a la titularidad con gol, en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No se trata de un gol cualquiera, es la primera anotación de José Alvarado en la máxima categoría del fútbol nacional. Y lo consiguió con el equipo donde llevó su proceso de liga menor.

⏰ 11' Gol de José Alvarado que coloca el 1-0 para Alajuelense. pic.twitter.com/Ys0KB2mpEz — FUTV (@FUTVCR) March 14, 2026

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