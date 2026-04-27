Fútbol

‘Yo te puedo decir que sí’: El futbolista de Cartaginés que ve a su equipo como favorito al título

Tras arrollar a Guadalupe a domicilio, Juan Carlos Gaete analiza las posibilidades del Cartaginés

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Por Steven Torres
Guadalupe vs. Cartaginés
Juan Carlos Gaete, del Cartaginés, remata a portería para su gol ante Guadalupe. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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