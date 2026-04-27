‘Yo te puedo decir que sí’: El futbolista de Cartaginés que ve a su equipo como favorito al título

Tras la contundente victoria del Cartaginés 0-5 en su visita ante Guadalupe, en el cierre de la fase regular del Torneo de Clausura 2025, el futbolista Juan Carlos Gaete habló en la entrevista flash de FUTV luego de firmar una destacada actuación y un golazo frente al conjunto guadalupano, consolidándose como una de las figuras del encuentro.

El atacante chileno indicó cuál fue la clave tras la victoria de Cartaginés: “Concentración, lo dijimos la semana, trabajamos y gracias a Dios se dio un buen resultado”.

Posteriormente, fue consultado si los brumosos llegan como favoritos a obtener el título nacional. “Yo te puedo decir que sí, pero esto es partido a partido y tenemos que seguir trabajando para llegar a la final y poder ganarla, que que es lo que todos anhelamos”.

Por último, se refirió a la anotación anhelada de Ricardo Márquez, luego de momentos de frustración del colombiano, y lo que significa para el equipo. “Muy contentos. Yo se lo dije la semana pasada, hablé con él de que le iba a salir y se iba a destapar y, gracias a Dios, hoy día le salió”, concluyó Gaete.