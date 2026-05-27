Fútbol

Yeltsin Tejeda cuenta su verdad sobre salida del Herediano

Yeltsin Tejeda habló con ‘La Nación’ sobre su salida del Herediano y sus últimos torneos alejados del protagonismo

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Por Esteban Valverde
Heredia vs Liberia
Yeltsin Tejeda, en un calentamiento del Herediano; el volante tuvo muy poca participación en el Clausura 2026. (Mayela López/Mayela López)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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