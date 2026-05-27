Yeltsin Tejeda cuenta su verdad sobre salida del Herediano

Yeltsin Tejeda, en un calentamiento del Herediano; el volante tuvo muy poca participación en el Clausura 2026.

Yeltsin Tejeda, mundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, en la actualidad es agente libre, luego de que la semana pasada le dieran a conocer que no seguiría como ficha del Herediano. Sin embargo, en entrevista con La Nación confesó que desde hace un año preveía que su ciclo en el Team había finalizado.

Yeltsin recordó que, de cara al Clausura 2025, le habían mencionado que su protagonismo en el cuadro rojiamarillo iría en disminución, lo anterior como parte de un proceso de renovación del plantel.

“Desde hace un tiempo para acá había visto que las cosas habían cambiado. Hace un año y medio me dijeron, tras un partido en el que no quedé en lista, que mi papel iba a cambiar. Fue extraño porque yo hablé con las personas que dirigen el club, pero no me dieron mayor razón que decirme que venían cambios”, puntualizó.

“Yo me entrenaba al 100%, pero en ese momento, con Alexander Vargas como DT, me dijeron que venían cambios”, agregó.

Ahora, con su futuro en el aire, Yeltsin aclara que en el último semestre estuvo siempre a disposición de José Giacone y no padeció ningún tipo de lesión.

“Yo agarré ese mensaje en el aire. Hablé con Giacone y me dijo que compitiera, pero el equipo lo hizo muy bien; también entendí que abrirse espacio era complicado. Yo ya más o menos sabía que iba a cambiar de equipo. Ahora estoy tranquilo porque me fui campeón y fui profesional. Ocho años en el equipo no es fácil”, relató.

Tejeda señaló que en la actualidad tiene el interés de cuatro equipos de la Primera División, por lo que comienza a sentirse nuevamente valorado como jugador.

Con 34 años recién cumplidos, el volante de contención es claro en que no quiere que le regalen una oportunidad, pero sí que le respeten su trayectoria y pueda competir de tú a tú por un lugar en un once.

“También tengo un par de intereses en el exterior. He tenido acercamientos de cuatro equipos y eso me motiva a trabajar. Solo he tenido un día libre desde las vacaciones. Estoy enfocado en la nueva oportunidad. Me siento querido, vuelve la ilusión y ya sé cuál es mi rol. Solo quiero competir”, detalló.

Tejeda ve con nostalgia la Selección de Costa Rica, donde pudo estar en tres procesos mundialistas exitosos. Pese a ello, es consciente de que debe trabajar mucho para volver al Equipo de Todos, aunque también dio su criterio sobre la Tricolor.

“Se está pensando más en juventud que en experiencia. Si hubo posibilidad en 2026 fue por la experiencia que llegó a salvar al final de la eliminatoria, cuando sumaron a Kendall Waston, Francisco Calvo, Joel Campbell, Celso Borges y Keylor Navas. Ellos llegaron y, no sé si estoy pecando porque los conozco, pero se vio una cara diferente; al equipo se le veía madurez. El cambio generacional no se hace de la noche a la mañana y solo con dos líderes se puede llevar con éxito”, pronunció.