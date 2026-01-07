¿Y si no hay entrenador de la Selección de Costa Rica en marzo? Esta es la opción que podría activar la Fedefútbol

Randall Row es uno de los hombres a los que la Federación podría darle la Selección de Costa Rica, en caso de un interinato.

El futuro del banquillo de la Selección de Costa Rica es una gran incógnita, sobre todo si se toma en cuenta que todavía está pendiente quién será el director de Selecciones Nacionales, encargado de realizar el estudio para definir al próximo entrenador del combinado patrio.

Con este panorama, surge la duda de quién se haría cargo de la convocatoria, en caso de que para los amistosos de marzo aún no esté nombrado el seleccionador. En los pasillos federativos se maneja la opción de un interinato, que podría estar a cargo de Randall Row, actual estratega del proceso Sub-20, quien llegó a la Federación a finales de 2024.

Row logró clasificar a la Selección Sub-17 a la Copa del Mundo de la categoría, que se disputó en Qatar en noviembre pasado.

Fuentes federativas afirmaron que el interinato de Row es una opción, si ya hay fogueos confirmados y los plazos no dan para nombrar al nuevo técnico.

La Selección deberá esperar para definir a su timonel definitivo hasta que se nombre al director de Selecciones Nacionales. Posteriormente, este funcionario tendrá que realizar un estudio del perfil de técnico que se busca y presentar una terna al Comité Ejecutivo.

El nombramiento del director deportivo quedó previsto para mediados de enero, y los dos principales candidatos al puesto son Rónald González y el exgerente deportivo de Saprissa, Ángel Catalina.

Ante este escenario, el director deportivo tendría que acelerar el proceso para nombrar un técnico durante febrero, de modo que el timonel pueda familiarizarse con el puesto de cara a la fecha FIFA de marzo. Todavía no hay rivales confirmados, aunque la idea es aprovechar ese espacio con fogueos en los últimos días del mes.

En el peor de los casos, no se descarta un microciclo para que un grupo de jugadores comience a trabajar de cara al proceso 2030, si no se concreta un rival para marzo. Bajo esa opción, también sería necesario contar con un entrenador, aunque sea interino.

Para la fecha FIFA de junio, antes del Mundial, la Selección tiene todo acordado para enfrentar a Inglaterra, en Estados Unidos, como parte de la preparación de los ingleses rumbo a la Copa. También se negocia otro fogueo para esa misma época, frente a Colombia.