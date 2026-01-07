Fútbol

¿Y si no hay entrenador de la Selección de Costa Rica en marzo? Esta es la opción que podría activar la Fedefútbol

La Selección de Costa Rica continúa sin director deportivo ni entrenador: ¿Qué opciones hay para iniciar el proceso 2030 con un interinato?

Por Esteban Valverde
Randall Row es uno de los hombres a los que la Federación podría darle la Selección de Costa Rica, en caso de un interinato. (Rafael Pacheco Granados)







