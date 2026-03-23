William Sunsing dice lo que nadie imaginaría sobre Alejandro Bran y recuerda la vez que él chocó a las 4 a. m.

El exmundialista de Corea y Japón 2002, William Sunsing, hizo un video en su Instagram donde evaluó lo sucedido con Alejandro Bran, jugador de Alajuelense, quien incurrió en un acto de indisciplina que incluyó un altercado en un condominio.
Sunsing, contrario a lo que ha opinado buena parte de la afición, más bien le brindó un mensaje de apoyo a Bran e incluso lo instó a levantarse del golpe.
“Que lo tienen que echar, dicen… No, no, no… Están equivocados muchos de ustedes, periodistas y exfutbolistas que hoy salen hablando en contra de los jóvenes, porque están jóvenes, con sus errores, con sus defectos, sí, pero con la oportunidad de que puedan reconocer, recapacitar y aceptar que se equivocaron, hacer un proceso de rehabilitación y seguir adelante, porque así es la vida”, detalló.
“Están muy equivocados, al igual que esos exfutbolistas también, porque unos dicen que su carrera fue intachable, que nunca tomaron, que nunca consumieron drogas, y ahora resulta que no hicieron cosas en su juventud o adolescencia que también los marcaron. ¿O es que nunca cometieron errores?”, agregó.
Sunsing recordó que él, a sus 18 años, tuvo un episodio complicado, cuando incluso chocó a las 4 a. m.; sin embargo, de esa situación aprendió y luego pudo asistir a una Copa del Mundo.
“No defiendo la indisciplina, porque solo con disciplina se logran los sueños, junto con hábitos y valores, y lo tengo muy claro. Yo, siendo joven, choqué a las 4 a. m., llegué a las 5 a. m. a la casa y tuve problemas con el club, con los jugadores, con mis compañeros, con la afición, pero gracias a Dios, a tiempo reconocí y acepté mi error, y tuve 18 años de carrera deportiva”, dijo.
“Así que a Bran díganle que dice Sunsing, aún está a tiempo de salir adelante y de lograr sus sueños, y a todo ese montón de jóvenes también”, finalizó.