Warren Madrigal ya es ‘MadriGoal’ en la MLS

Warren Madrigal, delantero del Nashville de la MLS, ya comenzó a ganar fama de goleador en Estados Unidos. El delantero ya en su club le llaman: MadriGoal.

El apodo fue dado a conocer por parte de la propia institución, esto luego de colocar un video donde se ve un gol que consiguió el tico en un amistoso del Nashville contra el Orlando City.

En la jugada se ve a Warren cerrar un centro al segundo palo, la acción le permitió cabecear y dejar sin reacción al portero rival. El partido terminó 2 a 2.

Warren ya había abombado las redes con Nashville en otro amistoso, esto frente al Colorado Rapids.

Nashville comenzará su temporada 2026 el 17 de febrero, cuando juegue la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf, esto frente al Atlético Ottawa de Canadá.