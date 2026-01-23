Warren Madrigal ya celebró por primera vez con el Nashville de la MLS (video)

Warren Madrigal celebró su primer gol con el Nashville de la MLS.

Warren Madrigal anotó uno de los tres goles con los que el Nashville venció al Colorado Rapids, en un juego amistoso.

El delantero costarricense se vinculó al plantel estadounidense para este año, luego de que la última campaña la disputara con Saprissa.

Madrigal, en un video difundido por el club, aparece disputando un balón en el área rival, gana la posesión y define con un toque de pierna derecha.

Según la crónica del cotejo en la página del Colorado Rapids, el partido fue de ida y vuelta, lo cual permitió a ambos equipos mostrar, sobre todo, sus armas ofensivas de cara a la nueva temporada.

Madrigal vive su segunda experiencia como legionario, ya que hace año y medio estuvo en el filial del Valencia de España, club que mostró interés en comprar su ficha, hasta que el jugador sufrió una grave lesión en la Copa de Oro 2025.