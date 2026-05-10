Warren Madrigal tuvo noche de ensueño en la MLS (Video)

Warren Madrigal celebró su doblete con Nashville ante el DC United.

Warren Madrigal tuvo su primera gran noche con el Nashville de la MLS. El costarricense fue la figura de su equipo en el empate 2 a 2 entre su club y el DC United.

Warren consiguió marcar los dos goles de su equipo, pero además provocó una expulsión en el conjunto rival.

Al minuto 76, Madrigal aprovechó un rebote para rematar en el área pequeña adversaria, mientras que el segundo tanto fue un gol de gran factura tras definir un pase que recibió de Andy Najar.

Warren ingresó al minuto 62 del cotejo, pero en apenas 28 minutos logró marcar diferencia.

Nashville llegó a 24 unidades y es líder de la Conferencia Este de la MLS.

Por otra parte, Jeyland Mitchell, en Austria, disputó los 90 minutos del encuentro en el que su club, el Sturm Graz, ganó 4 a 2 al Hartberg.

El Sturm es segundo en la clasificación por el título en Austria, ya que acumula 34 puntos, mientras que el primer lugar le pertenece al LASK, con 36 unidades. A la liga de Austria le resta una fecha en la fase definitoria.

En Nicaragua, Josimar Pemberton marcó un gol en la final de la Primera División. El Diriangén de Pemberton, equipo dirigido por Alexander Vargas, igualó 1 a 1 contra el Real Estelí en el juego de ida de la serie.