Warren Madrigal sigue encendido en la MLS (video)

Warren Madrigal en el calentamiento del juego contra New England.

Warren Madrigal, delantero costarricense del Nashville SC de la MLS, continúa sumando anotaciones en Estados Unidos. El tico marcó la segunda diana en la victoria 3 a 0 de su equipo contra el New England Revolution.

El gol de Madrigal nació de una viveza del costarricense, quien presionó al portero rival, provocó un mal pase, robó el balón y definió con la pierna izquierda para celebrar.

Warren disputó los 90 minutos del encuentro y el otro gran protagonista ofensivo del Nashville fue Bryan Acosta, autor de los otros dos tantos.

El fin de semana anterior, Madrigal ya había destacado al marcar un doblete en el empate 2 a 2 frente al DC United.

Con este resultado, Nashville se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Conferencia Este con 27 puntos, mientras que el segundo lugar de la zona le pertenece al Inter Miami, que suma 25 unidades.

Warren Madrigal llegó a la MLS en enero de este año, tras su paso por el Deportivo Saprissa.