Wálter ‘Paté’ Centeno tuvo un debut con San Carlos que ni siquiera él se lo esperaba

Allen Guevara, con un gol de cabeza, abrió el camino del triunfo para San Carlos ante Guadalupe. Los norteños triunfaron 2-3 como visitantes.

Con un 100% de efectividad frente al marco contrario en la primera parte, con acciones bien elaboradas y mostrando un accionar diferente, el San Carlos de Wálter Paté Centeno logró un valioso triunfo de 2-3 ante Guadalupe FC, en el estadio Colleya Fonseca.

En su debut con los Toros del Norte, el “Paté” Centeno le dio nueva vida a los norteños, quienes bajo el mando de Geiner Segura venían de capa caída, situación que finalmente provocó su destitución.

En apenas 30 minutos, los sancarleños encaminaron su victoria al marcar tres goles en los tres remates directos que realizaron a la portería del mexicano Jair Peláez, demostrando una contundencia de la que carecieron los dueños de casa en los primeros minutos del compromiso.

Al minuto 21, Rachid Chirino levantó la cabeza y envió un centro al segundo palo del arquero Peláez, donde apareció Allen Guevara, quien de cabeza puso el 0-1.

Los guadalupanos intentaron reaccionar, pero en un contragolpe Jonathan McDonald asistió a Chirino, quien en el área se quitó a su marcador y con un remate al ángulo anotó el 0-2 al minuto 28, para sorpresa de los locales.

La sorpresa fue aún mayor para los josefinos cuando, al minuto 30, Reggy Rivera conectó de cabeza un tiro libre ejecutado por Jonathan McDonald y decretó el 0-3.

De ahí en adelante, el partido fue controlado por Guadalupe, que intentó reaccionar con los cambios del técnico mexicano Fernando Palomeque, aunque sin mayor trascendencia en el juego.

Mientras tanto, los Toros del Norte se ordenaron en bloque y, con salidas rápidas por los costados, pusieron en aprietos a los locales cada vez que se lo propusieron, estando más cerca de aumentar la cuenta.

En el epílogo del compromiso, Pablo Rodríguez descontó con el 1-3 al minuto 82, y el mexicano Joao Maleck puso el 2-3 al 90’, pero ambos goles resultaron insuficientes para los intereses de los locales.