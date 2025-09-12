Fútbol

Wálter ‘Paté’ Centeno tuvo un debut con San Carlos que ni siquiera él se lo esperaba

El técnico Walter ‘Paté’ Centeno volvió a dirigir en la Primera División, sin perder su característico estilo de juego

Por Juan Diego Villarreal
Guadalupe vs San Carlos Allen Guevara Torneo Apertura 2025 11 de setiembre Cortesía San Carlos
Allen Guevara, con un gol de cabeza, abrió el camino del triunfo para San Carlos ante Guadalupe. Los norteños triunfaron 2-3 como visitantes. (La Nación/Cortesía San Carlos)







Guadalupe FCSan CarlosTorneo Apertura 2025
