Fútbol

Wálter ‘Paté’ Centeno dice sus verdades sobre la Selección, aunque incomoden a muchos

El técnico y exjugador Wálter ‘Paté’ Centeno habló del mal momento de la Selección y de las decisiones que deben tomarse

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Wálter Paté Centeno Entrenador de San Carlos Exseleccionado nacional 11 de setiembre de 2025 Cortesia: San Carlos
Wálter 'Paté' Centeno fue sincero y tajante, al hablar del mal momento de la Selección Nacional en las eliminatorias al Mundial del 2026. Cortesía: San Carlos (La Nación/Cortesía: San Carlos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Wálter Paté CentenoSelección NacionalSan Carlos
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.