Wálter ‘Paté’ Centeno dice sus verdades sobre la Selección, aunque incomoden a muchos

Wálter 'Paté' Centeno fue sincero y tajante, al hablar del mal momento de la Selección Nacional en las eliminatorias al Mundial del 2026. Cortesía: San Carlos

Aunque en un principio Wálter Paté Centeno, técnico de San Carlos, no quería hablar de la Selección Nacional y rehuía al tema, durante la conferencia de prensa, luego del triunfo de San Carlos 2-3 frente a Guadalupe FC, al final fue contundente en sus apreciaciones.

El Paté guardó silencio por unos minutos, respiró hondo y con un “bueno” dio su opinión sobre un cuadro patrio muy cuestionado por la prensa y los aficionados, que tras empatar ante Nicaragua (1-1) y Haití (3-3) está muy lejos de una posible clasificación al Mundial 2026, e incluso de poder acceder al repechaje.

“No podemos perder la calma. A nivel país entiendo la presión de la prensa, de la gente. Ya están pensando en el dinero, ya están pensando en cuánto van a perder si no vamos al Mundial. Esto es muy reiterativo en este país. Es como un ciclo y no vamos para ningún lado”, comentó Centeno.

🗣️ Walter Centeno, técnico de San Carlos, sobre la situación de La Sele en Eliminatoria: "Voy a apelar a que continúen los jugadores jóvenes en la selección". pic.twitter.com/al7dEGXD35 — FUTV (@FUTVCR) September 12, 2025

El hoy entrenador norteño volvió a hacer una pausa, intentó ordenar sus ideas, como tratando de que entendieran su punto de vista, el cual, de pronto, no es el de la mayoría que pide la inclusión de jugadores de experiencia e, incluso, el cambio del seleccionador, el mexicano Miguel Piojo Herrera.

“Este entrenador (Piojo Herrera) lo estaba haciendo bien, todo el mundo estaba contento, pero tuvo una semana mala y ahora es el más malo. Vi el partido y todo el mundo menospreció al rival. El rival lo hizo bien y el fútbol estaba muy igualado. El otro equipo hizo un segundo tiempo muy bueno. Costa Rica reaccionó y le alcanzó solo para el empate”, explicó Centeno.

Wálter entonces añadió: “Los muchachos hicieron su esfuerzo, se entregaron. Y yo voy a apelar a que le den continuidad a esa gama de jugadores jóvenes que hacen sus primeras armas en la Selección”.

El fracaso como ejemplo

De acuerdo con Wálter Paté Centeno, se debe aprender de los fracasos para mejorar en el futuro.

“Le puedo decir que la Selección más exitosa del fútbol de Costa Rica fue la del 2014, ¿verdad? En el 2010 quedamos eliminados del Mundial de Sudáfrica (Era el capitán de la Tricolor). No se me olvida: Keylor Navas, Celso Borges, Bryan Ruiz, etcétera. Quedamos eliminados. Cuatro años después fue la mejor del país. ¿Por qué? Porque a veces hay que equivocarse para alcanzar el éxito”, enfatizó Centeno.

El mundialista en Corea-Japón 2002 y Alemania 2006 fue claro en que, más allá de un buen resultado o de lograr la clasificación a la Copa del Mundo, se debe tener claro el “cómo” se consiguió.

“Tenemos un miedo a perder y a toda la cosa. Claro que es importante ir al Mundial, pero ¿cómo vamos a ir al Mundial, de qué forma? ¿De qué forma se van a superar nuestros jugadores, de qué forma nuestros entrenadores se van a potencializar? ¿De la forma del 2022? No fuimos a ningún lado. ¿La del 2018? Tampoco fuimos a ningún lado. Por favor, basta”, enfatizó Centeno.

Wálter levantó la voz y, como excapitán de la escuadra patria, quiso ser escuchado y dar su posición, aunque no sea la que muchos comparten.

“Lo voy a decir como miembro que alguna vez perteneció a la Selección de Costa Rica, como exjugador. Ahora se dice que traigan a este o al otro. Dejen al entrenador que decida, por favor. Porque después hay que pagarle un montón de plata. Que traemos a este… estamos en el mismo vicio. Hay que dejar el vicio, confiemos plenamente en el trabajo del jugador y de la administración, en este caso. Ya es suficiente”, aseguró.

Finalmente, el “Paté” hizo una reflexión: “Sé que la prensa vende a su manera, pero protejamos el fútbol, protejamos a la Selección. Hay muchos jugadores, hay mucho talento. Dejémoslos que crezcan, que se equivoquen y que crezcan, porque en el próximo Mundial tendremos buenos jugadores…”, subrayó..