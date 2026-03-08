Wálter Centeno se sale de la ‘regla’ y no pone excusas luego de la derrota contra Alajuelense

Wálter Centeno dijo sentirse orgulloso pese a que San Carlos suma tres fechas sin ganar, el timonel norteño continúa con la aspiración de clasificar a semifinales a los Toros del Norte.

A diferencia de lo que hacen muchas veces los entrenadores, Wálter Centeno no puso excusas y reconoció que Liga Deportiva Alajuelense fue superior ante San Carlos en el juego que los manudos ganaron 2 a 0.

El Paté explicó que la meta norteña de pelear la clasificación sigue intacta. Los norteños acumulan tres fechas sin ganar y solo han sumado dos puntos de nueve posibles.

—¿Cómo evalúa los últimos tres juegos sin victoria?

—Así es el torneo de Costa Rica. A veces tienes un arranque bueno y luego un bache. Lo importante es que puntuamos en esos juegos; ahora no es fácil porque nos tocó perder. Hay que descansar y seguir, el objetivo sigue claro para nosotros.

—¿Qué fue lo que no le gustó de su equipo ante la Liga?

—El fútbol es de gol. Fue un partido forzado, de mucho choque, saque de banda y con poco fútbol. Al minuto 43 tuvimos el gol en contra. En el segundo tiempo no referenciamos al delantero de la Liga y se nos abrió un callejón en el que sacaron ventaja.

—¿Se pone apretada la parte alta de la tabla?

—Tenemos que seguir. Tanto los jóvenes como los más experimentados lo han hecho bien. Ahora lo más difícil es cerrar el campeonato y vamos a buscar eso. Me alegra la evolución y el lugar en el que estamos actualmente.

—Le tocó usar muchos jóvenes... ¿Con qué se queda?

—Me quedo con el aprendizaje de los jugadores. Somos un equipo, trabajamos en equipo. Tenemos varios lesionados y ahora les toca jugar a otros. Esto es parte del teje y maneje.

—¿Cambió su estilo en San Carlos? Ya no es solo salir jugando desde atrás...

—Hay un poco de todo. Había que estar sentado acá para ver a qué jugaba San Carlos. Hay que estar en esta silla... Me imagino lo que pasó Mauricio Wright o el colega que estaba en Cartaginés (Andrés Carevic), cuando ahora debemos luchar desde abajo.

—¿Cuál es la historia del juvenil Abraham Carmona, que debutó ante la Liga?

—Hay jóvenes que se merecen jugar. La necesidad del campeonato da miedo para poner jóvenes, pero en el fútbol se gana, se empata y se pierde. Así es esto.

“Abraham Carmona lo tuve yo en Guadalupe. A los jóvenes hay que ponerlos, pero que se ganen las cosas, no solo por una regla”.