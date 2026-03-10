Wálter Centeno consiguió que dos jugadores fueran llamados a selección nacional

Mario González es el arquero titular de San Carlos y el portero de la selección de El Salvador.

La Asociación Deportiva San Carlos, equipo dirigido por Wálter Centeno, no se quedó atrás y también tiene sus convocados para la fecha FIFA que se realizará a finales de marzo. El plantel norteño cuenta con dos llamados a la selección de El Salvador.

Los jugadores Cristian Martínez (volante) y Mario González (arquero) formarán parte de la nómina salvadoreña para los partidos contra República Dominicana y Martinica. Los cotejos se disputarán el 26 y el 29 de marzo. El entrenador de El Salvador es el colombiano Hernán Bolillo Gómez.

La información fue confirmada por el presidente de los sancarleños, Luis Carlos Chacón, quien se mostró orgulloso de que el club pueda colaborar con una representación internacional.

Mario González suma su primera campaña como guardameta norteño y ha demostrado su calidad al ser pieza clave del equipo de Wálter Centeno, mientras que Martínez ha sido el eje recuperador de la oncena.

San Carlos marcha cuarto en la clasificación del Clausura 2026 con 17 unidades, lo cual demuestra la buena primera fase que han realizado sus jugadores.

El Salvador disputa un torneo llamado Concacaf Series. En este certamen está en el Grupo A junto a Martinica, Cuba y República Dominicana.

Concacaf Series es un certamen ideado por la confederación para las selecciones que fueron eliminadas en la eliminatoria mundialista rumbo a la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de que los combinados puedan prepararse para el inicio de la Liga de Naciones 2026 en la segunda parte del año.