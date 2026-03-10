Fútbol

Wálter Centeno consiguió que dos jugadores fueran llamados a selección nacional

San Carlos no se quedó atrás y también aportará talento a una selección

Por Esteban Valverde
Mario González es el arquero titular de San Carlos y el portero de la selección de El Salvador.
Mario González es el arquero titular de San Carlos y el portero de la selección de El Salvador.







San Carlos
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

