Equipo no tradicional logra vender una ‘joya defensiva’ a Europa

La Asociación Deportiva San Carlos consiguió algo que le está costando incluso a los equipos llamados “grandes” de Costa Rica: vender un jugador directamente a una liga de Europa. Los norteños ya cerraron el acuerdo para que Joseth Peraza sea ficha del Zalaegerszeg de Hungría.

La información fue confirmada por el presidente del club, Luis Carlos Chacón, quien manifestó que de momento no puede revelar el monto de la venta; sin embargo, sí declaró que el negocio es bueno, ya que San Carlos se dejó el 20% de una eventual futura transferencia, un porcentaje importante tratándose de un futbolista de apenas 21 años.

“Logramos una venta histórica para el club, esto es algo que nos motiva a creer en nuestro proyecto de siempre invertir en el talento de la zona. Estamos muy contentos por el club, pero sobre todo por el jugador. Es importante para nuestra marca proyectar estos mensajes. De momento no podemos revelar el monto de venta, pero fue una negociación muy buena para San Carlos en todo aspecto y pensando hasta en el futuro”, dijo.

Peraza estuvo en principio a préstamo por un año, periodo que se cumplía hasta junio; no obstante, ahora en marzo la institución europea decidió comprar su ficha.

El jugador se ha convertido en un futbolista importante para su escuadra, al punto de que suma 19 apariciones en la temporada y un gol. Por otra parte, su regularidad hizo que Fernando Batista, entrenador de la Selección de Costa Rica, lo tomara en cuenta para el inicio de su proceso de cara al 2030.

El zaguero ya recibió la convocatoria para los partidos amistosos de la Nacional ante Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo próximos en Turquía.

Las últimas ventas al exterior de clubes ticos fueron las de Kennay Myrie, del Saprissa al Copenhague de Dinamarca por un monto cercano al millón de euros, mientras que Alajuelense colocó a Kenyel Michel en el Minnesota United de la MLS por una cifra que rondó el millón de dólares.

San Carlos, sin la exposición internacional de otros clubes, logró transferir a uno de los principales talentos defensivos de Costa Rica al exterior. Peraza fue pretendido en su momento por Saprissa, Alajuelense y Herediano.