Fútbol

Equipo no tradicional logra vender una ‘joya defensiva’ a Europa

San Carlos consiguió colocar a un futbolista de forma definitiva en el fútbol de Europa y con una gran ganancia para el club tico

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Joseth Peraza en un entrenamiento del Zalaegerszeg de Hungría.
Joseth Peraza en un entrenamiento del Zalaegerszeg de Hungría. (Zalaegerszeg de Hungría. /Zalaegerszeg de Hungría.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Joseth PerazaSan CarlosSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.