Fernando Batista ya convocó a su primer legionario para la Selección de Costa Rica y tiene 21 años

Joseth Peraza (arriba, tercero de izq. a der) es titular en su equipo, el Zalaegerszeg de Hungría.

La Selección de Costa Rica que dirige Fernando “Bocha” Batista trae nuevos aires. El primer legionario llamado al plantel patrio es un defensor de 21 años, formado en la cantera de un club no tradicional: San Carlos. Se trata de Joseth Peraza, central del Zalaegerszeg de Hungría.

Peraza se une a los novedosos llamados del lateral derecho del Municipal Liberia, Shawn Johnson, además del delantero del Puntarenas FC, Doryan Rodríguez, quienes tienen 23 años y no formaron parte del proceso hacia la Copa del Mundo 2026, donde Costa Rica no alcanzó el objetivo.

La convocatoria de Johnson fue dada a conocer por parte del entrenador liberiano, José Saturnino Cardozo, mientras que este diario pudo comprobar que el Puntarenas FC recibió la de Rodríguez.

En el caso de Peraza, el futbolista y su club recibieron el lunes pasado la noticia de que está citado para los juegos que tendrá la Selección de Costa Rica en Turquía, el 27 y el 31 de marzo, contra Jordania e Irán, selecciones que se preparan para la Copa del Mundo.

El futbolista suma 19 apariciones en la liga de Hungría, además de un gol. Su regularidad ha sido clave.

En la zona defensiva, en el proceso pasado estuvieron hombres como Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Alexis Gamboa y Kendall Waston, además de otros sin tanta constancia como Fernán Faerron.

Ahora, la llegada de Peraza refresca la zaga, así como la de Johnson el lateral derecho y la de Rodríguez la zona de ataque.

Fernando Batista, nuevo seleccionador tico, llegó a Costa Rica el lunes por la noche luego de una semana en Argentina, con el fin de preparar la gira y comenzar a seguir más de cerca el campeonato nacional, así como los duelos de equipos como Alajuelense, que se las verá con Los Angeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf.