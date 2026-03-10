Fútbol

Fernando Batista ya convocó a su primer legionario para la Selección de Costa Rica y tiene 21 años

La Selección de Costa Rica ya tiene al primer tico que juega en el exterior para enfrentar a Jordania e Irán

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Joseth Peraza (arriba, tercero de izq. a der) es titular en su equipo, el Zalaegerszeg de Hungría.
Joseth Peraza (arriba, tercero de izq. a der) es titular en su equipo, el Zalaegerszeg de Hungría. (Facebook del Zalaegerszeg/Facebook del Zalaegerszeg)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaJoseth Peraza
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.