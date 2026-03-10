José Saturnino Cardozo se adelanta y da primicia sobre Fernando Batista y la Selección de Costa Rica

José Saturnino Cardozo afirmó que Liberia recibió la convocatoria de Shawn Johnson a la Selección de Costa Rica.

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, dio una primicia nacional en su conferencia de prensa luego de vencer 1 a 0 a Guadalupe.

El timonel dio a conocer al primer convocado de la era de Fernando Batista como seleccionador de Costa Rica, esto para los partidos que tendrá la Selección de Costa Rica contra Jordania e Irán, el 27 y 31 de marzo próximos, en Turquía.

—¿Tiene algún mensaje para Malcom Pilone por su lesión que lo sacará nueve meses?

—Le mandamos un saludo. Si es grave, pues es el oficio, esto pasa. Un saludo y un abrazo.

“Más allá de eso, hay una buena noticia y es que Shawn Johnson fue convocado a la Selección de Costa Rica. Estamos muy contentos porque demuestra que puede competir. A mí me pone orgulloso esto, porque yo creo que Liberia, en su historia, ha tenido poca oportunidad de enviar jugadores; ahora lo tenemos”.

—¿Solamente Johnson?

—Sí, pero es lo mejor que le puede pasar a un jugador: defender a su país.

—¿Cuál es su sentir al ganarle a Guadalupe?

—Habíamos hablado de que somos un equipo diferente, distinto, más dinámico. Esto me pone contento por los futbolistas. Cambiamos la dinámica, la actitud. Atacamos, estuvimos concentrados y con buena actitud. Yo siempre insisto mucho en el orden táctico y siento que lo tuvimos.

—Anota Erick “Cubo” Torres…

—Hizo un gol fantástico. Estoy contento por el Cubo Torres y por el grupo.

—Por fin le llegan los resultados a Liberia…

—Una primera ronda malísima, reconocimos el mal momento. Nosotros tenemos una enfermería y jugamos con ocho jugadores menos, pero también vamos trabajando con los jóvenes y esto nos da frescura. Después dijimos que debíamos sacar nueve puntos; pues sacamos siete y estamos a cinco de la zona de clasificación.

—¿Cómo afrontar los siete juegos restantes pensando en clasificar?

—Hay que planificar y ver qué vamos a presentar. Queremos competir arriba. Entiendo que vamos contra los más fuertes, pero vamos a competir desde el esfuerzo, las ganas. Hay que sorprender a los rivales.