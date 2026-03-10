Fútbol

José Saturnino Cardozo se adelanta y da primicia sobre Fernando Batista y la Selección de Costa Rica

El entrenador José Saturnino Cardozo dio a conocer el primer futbolista convocado por Fernando Batista para la Selección de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
José Saturnino Cardozo Municipal Liberia vs. Herediano Torneo Clausura 2026 25 de enero del 2026 Fotografía: Municipal Liberia
José Saturnino Cardozo afirmó que Liberia recibió la convocatoria de Shawn Johnson a la Selección de Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Municipal Liberia)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Shawn JohnsonMunicipal LiberiaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.