Wálter Centeno aclara que San Carlos no piensa en el descenso... Solo en clasificar

Wálter Centeno valoró de forma positiva el esfuerzo de San Carlos pese a la derrota 3 a 1 contra Saprissa.

El entrenador norteño aseguró que sueñan con clasificar, al punto de que sus pensamientos giran únicamente en la lucha por los primeros cuatro puestos. Intentan no concentrarse en el tema del descenso, donde Guadalupe recortó la distancia a siete unidades.

—¿Cuál es la valoración del duelo ante Saprissa?

—Fue un partido disputado, extraño, porque recibimos un gol de la nada y nos golpeó. Así es el fútbol… Felicito a los jugadores porque hicieron un buen partido desde lo que entrenamos; pese a la derrota, los futbolistas salen dolidos, como uno.

—¿Extrañó a jugadores como Jeikel Venegas?

—Nunca he puesto excusas. Sí tuvimos lesiones, pero a la segunda guardia le tocó y así es esto. No es excusa, aunque sí tuvimos muchas ausencias como la de Jeikel Venegas, pero Saprissa ganó bien.

—¿El equipo ya está listo para un nivel como el de semifinales?

—Tenemos que vivir experiencias como esta, donde el equipo es valiente, pero perdemos. Nosotros hemos tenido vivencias a nivel futbolístico y eso nos fortalece. Si nosotros podemos clasificar, lo haremos… Hay campeonato por delante. Las mejorías las dará el tiempo.

—¿En qué se centra: en la lucha por eliminar la posibilidad del descenso o en la pelea por clasificar?

—Estamos pensando en lo de arriba; sabemos que el torneo tiene a todos muy pegados. Cualquier cosa puede pasar… Vea que Cartaginés era el líder, ahora es Herediano. Al final, yo creo que el que tenga menos despistes se puede meter en esos cuatro.

—Cinco juegos sin ganar… ¿Están en un bache?

—Así como empezamos el torneo pasado, en este torneo nos levantamos. Ahora, con más razón, vamos a buscar recuperarnos en estos 15 días; queremos trabajar mucho para salir de esto.

—¿Qué piensa de Mario González, portero de El Salvador?

—Es un gran aporte. Estamos contentos con él porque lo ha hecho bien. Nos ha ayudado muchísimo en la portería.