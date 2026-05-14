¿Vuelve Luis Javier Paradela al once de Saprissa? Esta pista da la respuesta

Luis Javier Paradela fue clave en el cierre de la fase regular para Saprissa, pero terminó lesionado en el último juego contra Puntarenas.

Luis Javier Paradela es una de las piezas clave de la ofensiva del Deportivo Saprissa. El futbolista no ha podido disputar ningún partido de la fase final debido a problemas musculares y todo apunta a que tampoco estará disponible para el duelo de ida de la final de segunda ronda ante Herediano.

El jugador, según informó Tigo Sports, no viajó con sus compañeros, quienes se encontraban concentrados previo al vital compromiso de este miércoles a las 8 p. m.

Esto significa que el Monstruo podría presentar en ofensiva a Orlando Sinclair, Tomás Rodríguez y Bancy Hernández. Incluso, Gerson Torres también aparece como una opción para ocupar el lugar del cubano.

Paradela sufrió una dolencia en el último partido de la fase regular, contra Puntarenas FC, y desde entonces no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros. El atacante se ha mantenido en terapia con el objetivo de recuperar la zona afectada.

Ahora, el cuerpo técnico morado espera la evolución del futbolista para determinar si podrá contar con él para el partido de vuelta de la serie, el cual se disputará el sábado por la noche en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.