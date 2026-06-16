Fútbol

Vozinha, arquero de Cabo Verde, le hizo ganar millones de dólares a un aficionado tras el histórico empate ante España

Un aficionado apostó por Vozinha y Cabo Verde cuando nadie más lo hizo y ganó millones en el Mundial

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, jugó ante España el mejor partido de su vida. Y lo hizo en el Mundial 2026.
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, jugó ante España el mejor partido de su vida. Y le permitió ganar millones a un aficionado. (ROBERTO SCHMIDT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cabo VerdeVozinhaEspaña
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.