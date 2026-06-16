Vozinha, arquero de Cabo Verde, le hizo ganar millones de dólares a un aficionado tras el histórico empate ante España

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, jugó ante España el mejor partido de su vida. Y le permitió ganar millones a un aficionado.

La actuación de Vozinha, portero de Cabo Verde, ante España sigue generando noticias. El empate 0-0 entre ambas selecciones le permitió a una persona amanecer este 16 de junio con una fortuna, luego de sumar millones de dólares a su cuenta.

Según dio a conocer la casa de apuestas Polymarket, en sus registros figura el caso de un apostador que colocó 427.000 dólares a favor de que Cabo Verde no perdería el partido. Si acertaba, recibiría un pago equivalente a diez veces lo apostado. Finalmente, tras concretarse el resultado, obtuvo 4,7 millones de dólares.

El diario The Sun destacó que, a diferencia de la mayoría de los apostadores, este afortunado asumió un riesgo elevado, aunque terminó obteniendo una recompensa extraordinaria.

Vozinha fue considerado la figura del encuentro por la cantidad de atajadas que realizó ante los españoles, quienes no pudieron superar su destacada actuación.

El guardameta militó la última temporada en el G. D. Chaves, de la Segunda División de Portugal, pero a sus 40 años analiza las opciones para continuar su carrera deportiva.

Además, el impacto de su actuación también se reflejó en las redes sociales. El guardavallas pasó de tener 50.000 seguidores a superar los 7 millones.