La nueva figura del Mundial: Vozinha deja atrás a Tim Payne en cantidad de seguidores

El experimentado portero de Cabo Verde, Josimar 'Vozinha' Dias, tuvo una actuación histórica frente a España en el Mundial 2026.

Luego de su excepcional actuación contra España en el Mundial 2026, el guardameta de Cabo Verde, Vozinha, pasó del anonimato al estrellato. Este hito deportivo transformó la realidad del futbolista de forma inmediata.

Josimar Dias, su nombre completo, logró mantener su valla invicta ante la escuadra europea. El conjunto ibérico destaca en el certamen como uno de los grandes candidatos al cetro mundialista, así que este logro deportivo también generó un impacto inmediato en el entorno digital.

El arquero de 40 años opacó las cifras de otra figura, Tim Payne, que había sido el primer héroe del Mundial por una campaña en redes que no tenía mucho que ver con su desempeño en la cancha.

El guardameta africano contabilizaba inicialmente 50 mil seguidores en su cuenta personal. Su perfil registra ahora la cifra de 8,4 millones de usuarios y va en aumento. Este número supera con facilidad la marca del neozelandés Payne, con 5,8 millones.

Luego del extraordinario partido frente a España, "Vozinha" aumentó considerablemente su cantidad de seguidores. (Instagram de Vozinha/Instagram de Vozinha)

Durante la entrevista posterior al partido, una reportera le mostró al arquero africano el crecimiento de sus seguidores en Instagram. El futbolista reaccionó con risas ante la sorpresa: “Es loco”, indicó conmovido por la situación.

El asombro también alcanzó al camerino de la escuadra. Sus compañeros de equipo mostraron un gran impacto ante el fenómeno y hasta el capitán de la selección, Ryan Mendes, manifestó un rotundo “¿Qué?" en un tono de incredulidad.

Asimismo, el gran desempeño del guardameta de 40 años frente a la escuadra de España recibió el reconocimiento oficial de la FIFA, que le otorgó la distinción como el mejor jugador del compromiso.

Luego del silbatazo final, el guardameta de Cabo Verde abrió su corazón ante los medios de comunicación. “Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, no están aquí; fallecieron hace unos años. Lo eran todo para mí, para mi vida”, confesó el futbolista de forma emotiva.

La ausencia de su mamá también incrementó el sentimiento del deportista en la zona mixta. “También lloré porque mi madre no pudo venir por culpa del visado. Debido al dinero que teníamos que pagar por él, no pudimos tramitarlo a tiempo. Me gustaría que estuviera aquí, pero también estoy muy contento”, añadió el arquero de 40 años.

Finalmente, el experimentado portero reveló haber considerado el retiro de las canchas. La perseverancia por alcanzar la cita mundialista lo mantuvo en la actividad profesional.

En la actualidad, el experimentado arquero se encuentra sin equipo. Su último equipo fue en la Segunda División de Portugal con el club CD Chaves.

El historial del futbolista registra participaciones en ligas muy diversas. Su carrera incluye el paso por instituciones como el Zimbru Chisinau de Moldavia y el AEL Limassol de Chipre.