Fútbol

La nueva figura del Mundial: Vozinha deja atrás a Tim Payne en cantidad de seguidores

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, superó en Instagram al neozelandés Tim Payne tras frenar a España en el Mundial

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Por Steven Torres
ATLANTA, GEORGIA - JUNE 15: Vozinha #1 of Cabo Verde makes a save during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El experimentado portero de Cabo Verde, Josimar 'Vozinha' Dias, tuvo una actuación histórica frente a España en el Mundial 2026. (JUSTIN SETTERFIELD/Getty Images via AFP)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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