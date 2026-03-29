Voz autorizada: Esto dijo Bryan Ruiz sobre el caso de Alejandro Bran y Alajuelense

Bryan Ruiz estuvo en el inicio de la era de Óscar Ramírez como asistente en el banquillo de Alajuelense.

Bryan Ruiz, capitán de la Selección de Costa Rica en 2014, 2018 y 2022, además de símbolo de Alajuelense, dio su punto de vista sobre lo vivido con el jugador manudo Alejandro Bran, quien se vio envuelto en una polémica extrafútbol.

“Bran es buen jugador, ojalá pueda aprender de esta situación. Los jóvenes, que escarmienten en cabeza ajena y vean que, si quieren estar en selección o en el exterior, tienen que tomar en cuenta estas situaciones. Que esto le sirva a Bran para que no vuelva a pasar”, afirmó Ruiz en una breve entrevista al programa de redes sociales ‘Pisando el área CR’.

Bran tuvo un altercado con la seguridad privada de un condominio, en el que incluso intervino posteriormente la Fuerza Pública.

También trascendieron videos de la situación en los que se veía a Bran muy alterado a tempranas horas de la mañana, cuando debería sestar descansando. Por otra parte, circularon fotografías de una supuesta salida esa misma noche, en la que también estuvo Kenneth Vargas, a quien extraoficialmente el club también sancionó, aunque de por sí estaba fuera por lesión.

Ante esto, a Bryan Ruiz le preguntaron cómo controlaría una situación similar en las generaciones en formación, ya que él es el director técnico del alto rendimiento de la Liga.

“Es difícil de explicar. Lo que puedo decir es que hay que tener prioridades y, si se quiere fiesta o vida nocturna, eso no combina con ser un jugador profesional. En la Liga queremos guiarlos, corregir y enseñar lo que es el fútbol profesional”, finalizó.

Alajuelense no dio un pronunciamiento oficial sobre el tema, pero según trascendió sí tomaron algunas decisiones.

La primera es que, desde el 19 de marzo, ninguno de los dos futbolistas (Bran y Vargas) se entrena con el resto de sus compañeros, aunque no hay claridad de cuándo vence esta disposición, o si ya venció.

Además, a ambos jugadores se les indicó que debían presentarse ante el equipo en el camerino para dar la cara y disculparse por lo ocurrido; también afrontaron una multa.