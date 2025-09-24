Volante de la Selección de Costa Rica le anota a un grande de Bélgica (video)

Josimar Alcócer continúa viviendo una gran temporada con el Westerlo de Bélgica.

El volante de la Selección Nacional, Josimar Alcócer, consiguió anotar con su club, el Westerlo de Bélgica, ante el Brujas, uno de los planteles más importantes del fútbol belga.

Alcócer marcó la primera diana del Westerlo, en el partido que terminó 5 a 5. Con este resultado, el club del nacional sigue en la novena posición de la clasificación con 10 puntos, mientras que el líder del campeonato de Bélgica es el Royale Union Saint-Gilloise con 20 unidades.

El exjugador de Alajuelense tiene ocho participaciones en la presente campaña, además suma tres goles y tres asistencias.

El seleccionado nacional firmó en 2023 por cinco temporadas con los de Bélgica.

A continuación el video del gol: