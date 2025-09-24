Fútbol

Volante de la Selección de Costa Rica le anota a un grande de Bélgica (video)

Extremo de la Selección de Costa Rica patrio tuvo una buena actución con su club en Bélgica

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Josimar Alcócer anotó este sábado con el Westerlo
Josimar Alcócer continúa viviendo una gran temporada con el Westerlo de Bélgica. (Tomada de X/Tomada de X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Josimar AlcócerWesterlo de BélgicaSelección de Costa Rica
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.