Vladimir Quesada revela a cuál jugador joven le dará protagonismo en Saprissa este 2026

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, destacó en unas declaraciones enviadas por el club morado previo a la participación del equipo en Los 90 Minutos por la Vida quién será el juvenil al que quieren darle protagonismo en este nuevo año.

Se trata del volante Albert Barahona, de 20 años, uno de los prospectos tibaseños para 2025; sin embargo sufrió una afección cardiaca que provocó que se sometiera a una serie de estudios de parte de su equipo y médicos externos.

Ante este problema en el corazón, no pudo ser tomado en cuenta como un jugador regular, pese a que regresó para la fase final del último torneo, luego de ser dado de alta.

“La verdad es que después de lo que él vivió, que nos preocupó a todos, pero principalmente a su familia y su segunda familia que somos nosotros, siento que fue muy bonito tenerlo en cuenta para las fases finales, porque estuvo en las convocatorias. Ahora creo que debería tener un protagonismo importante en el plantel”, dijo Quesada.

En los últimos campeonatos, Saprissa siempre ha tenido al menos un juvenil destacado; hace dos torneos fue Dax Palmer, luego Kenay Myrie tomó este lugar y en el último campeonato Barahona tomaba la posición de volante central, hasta que padeció ese problema en el corazón.

De hecho para este 2026, la S verá a figuras como Palmer y Warren Madrigal (formados en su casa) partir al exterior. Palmer pasará a la Aspire Academy de Qatar, propiedad de Global Football Holdings, con el objetivo de fortalecer su proceso de desarrollo antes de colocarlo en un equipo profesional; mientras que Warren irá al Nashville FC de la MLS.

Saprissa es un equipo exportador y desde hace años se enfrenta a esa paradoja: apenas sus nuevos talentos empiezan a despuntar, los agentes negocian para colocarlos en el extranjero.

El equipo debe mantener una robusta producción en ligas menores, que permita hacer el recambio conforme los nuevos legionarios vayan saliendo.

“Para nosotros eso es muy importante, una vez más queda ratificado que hemos estado analizando y estudiando y Saprissa siempre aparece en algún lugar de los estudios (internacionales), no solo como un equipo ganador, sino como especialista en formación. Saprissa no solo aparece como un equipo que normalmente gana campeonatos, por algo somos el más ganador del país, pero estos informes nos ponen como un productor de jugadores y eso se nota”, acotó.

Vladimir anunció que para la competencia benéfica de este domingo 4 de enero en el Estadio Nacional, utilizará a muchos nuevos valores para que la afición los vaya conociendo.

“Tenemos un grupo de muchachos que trabaja bien, esperamos que en Los 90 Minutos por la vida nuestra afición pueda ver a muchos jóvenes, muchos ya los conocen como Kenneth González y Albert Barahona, pero podrán ver a Matías Cordero, Thiago Cordero, Julián González, Ismael López que es un niño de 15 años que apenas va para los 16”, dijo.

Por último, Vladimir Quesada se mostró muy satisfecho por la llegada de Tomás Rodríguez y Bancy Hernández como refuerzos.

“Con la llegada de estos muchachos que se han revisado una y otra vez, se valoraron sus pros y contras y si llegan es por sus características, nos van a dar una gran versatilidad”, finalizó.