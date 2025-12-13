Vladimir Quesada no quiere ni imaginarse una final para Saprissa... Todavía

Kendall Waston y Mariano Torres fueron de las figuras de Saprissa ante Cartaginés, en el juego de ida de la semifinal.

El entrenador del Saprissa, Vladimir Quesada, fue enfático en la previa de la vuelta de la semifinal contra Cartaginés en que ni él, ni sus pupilos se sienten ya en la final de segunda ronda, aunque ganaron la ida 2 a 1.

Para Quesada, la S este domingo debe buscar una anotación más para así tranquilizar y encaminar el duelo. Saprissa se las verá con Cartaginés a las 4 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

“Necesitamos hacer goles, hacer un gol más, pero vamos a ir despacio que tenemos prisa. Si se presenta de acuerdo a las acciones que se den en el terreno de juego, si se presenta rápido, bienvenido sea. pero si es de otra manera, igual no vamos a tratar de caer en desesperación. Vamos a hacer nuestro juego y obviamente siempre vamos a tratar de ganarlo como es normal y sobre todo aquí en el Ricardo Saprissa ante nuestra afición”, mencionó.

El timonel sorprendió en el pasado juego con la inclusión de Sebastián Acuña como titular, por lo que no se descartó la posibilidad de que el Monstruo vuelva a presentar algún movimiento inesperado en su once.

“En algún momento son protagonistas, en otros momentos no son tan protagonistas, pero lo han entendido, saben todos de que no es nada personal, de que es una cuestión técnica táctica, que se tienen que tomar decisiones y lo han aceptado y lo demuestran en cada uno de los entrenamientos y eso hace que cuando les toque tener minutos en cada uno de los partidos, normalmente lo hacen de muy buena manera”, describió sobre los poco regulares en su plantel.

Quesada recordó que aunque la gente no lo vea así, el cotejo que se disputó en Cartago fue muy complejo.

“El partido allá en el Fello Meza fue sumamente difícil y el partido aquí el próximo domingo en el Ricardo Saprissa va a ser todavía el doble de difícil. Vamos a enfrentar a un equipo que igualmente no da nada por perdido y que nos va a complicar las cosas, pero nosotros también nos vamos a preocupar porque ellos tengan las cosas difíciles dentro del terreno de juego”, acotó.

La S para ser campeón deberá ganar la segunda ronda e ir a una Gran Final contra Alajuelense, equipo que se dejó la fase regular.