Vladimir Quesada manda un seleccionado nacional al banquillo y hay una gran incógnita con otro jugador del Saprissa

Saprissa calienta bajo un intenso aguacero en el Ricardo Saprissa.

El entrenador de Saprissa, Vladimir Quesada, decidió hacer dos variantes en el once morado de cara al juego contra Pérez Zeledón.

Los tibaseños no tendrán a Sebastián Acuña, seleccionado nacional, en su oncena; además el volante extremo Marvin Loría ni siquiera está en convocatoria. No trascendió si se trata de un tema físico o decisión técnica, aunque el jugador no aparece reportado dentro de los últimos partes médicos del club.

Los puestos de los morados fueron tomados por David Guzmán y Nicolás Delgadillo.

A continuación la alineación de Saprissa: