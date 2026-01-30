¿Vladimir Quesada le mandó un dardo a Óscar Ramírez?

Vladimir Quesada estuvo en conferencia de prensa luego del empate 3-3 entre Saprissa y Pérez Zeledón. El entrenador, en una de sus respuestas, enfrentó —sin mencionar a Óscar Ramírez— un argumento que ha utilizado el técnico de Alajuelense para explicar el irregular arranque de su equipo en el Clausura 2026.

Ramírez ha dicho en varias ocasiones que Liga Deportiva Alajuelense necesita tiempo para retomar el nivel con el que cerró el 2025 y que le dio el cetro 31, debido al poco descanso y a que no se ha podido trabajar correctamente en la cancha por lo apretado del calendario

Al preguntarle a Quesada en conferencia qué le ocurre al Saprissa, que solo ha ganado un partido de cinco en el Clausura 2026, el timonel dejó una frase con mensaje para aquellos entrenadores que han utilizado la falta de tiempo de trabajo como argumento para justificar un rendimiento no óptimo.

—¿Qué piensa del rendimiento de Saprissa ante Pérez Zeledón

—Nuestros muchachos hicieron un gran partido ante un buen rival. Siento que rescatamos un resultado cuando, por la adversidad, el partido estaba casi perdido, pero somos Saprissa y conozco nuestro ADN. Siempre queremos ganar, pero al final rescatamos un punto y perdimos dos. Quedamos con un sinsabor.

“En el recuento de la historia trato de recordar un partido en el que hayamos estado por debajo del nivel. Independientemente del estilo de juego, el equipo ha tratado de hacer bien las cosas y se ha jugado de buena manera. Queda un sinsabor por el resultado, pero la entrega de los muchachos también nos deja tranquilos y contentos. No se nos dio la victoria, pero es entendible porque jugamos ante un gran rival, bien dirigido. Creo que nosotros mismos nos complicamos, porque los goles rivales vienen de errores claros nuestros. En este partido ayudamos al rival, pero el pundonor, la garra y el deseo de ir hacia adelante fueron muy buenos”.

—¿Por qué a Saprissa le ha costado el arranque del torneo?

—Si yo le dijera, como otros colegas, que necesitamos tiempo, usted no me diría nada, pero nosotros somos Saprissa. Estos resultados no son los que imaginábamos. Para nuestra afición esto no es normal, y mucho menos para nosotros. Jamás pensábamos en estos resultados, pero solo queda trabajar.

“Solo hemos obtenido una derrota, pero también solo un triunfo. Hemos sumado muchos empates, y eso es perder dos puntos por partido. Si uno empata dos o tres juegos, se aleja mucho de la parte de arriba”.

—¿Hay inconsistencia defensiva en Saprissa?

—Sí, pero me refiero a todo el equipo, porque todos defendemos y todos atacamos. Todos estamos involucrados en los aciertos y en esa falta de contundencia para no lograr el marco en cero. Hay que trabajar los roles.